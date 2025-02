Luminitza C. Tigirlas, Gherasim Luca. ZÉros en Lucaphonie

"Lucaphonie est le nom que je donne à un univers poétique qui fascine comme le chant du serpent et dont on ne sort pas le même, car avec Gherasim Luca on se laisse aspirés dans le tourbillon langagier qu’il dirige en maître, tourbillon qui forme-déforme tout une glèbe phonétique vocalement et graphiquement.

C’est le terrain d’un jeu-ravinement de vie et de mort avec le langage que le poète mène seul à seul, dans des corps à corps sensuels jusqu’à l’animalité du cri et souvent dans la fureur de l’ironie. C’est le Trou de sa dette de nom, de père et de perte. À dix-sept ans Salman Locker de Bucarest s’autoproclama Gherasim Luca (1913-1994). Une lignée de suppléance s’invente au cours des années pour le poète, orphelin du (Z)Eros qui fait Un avec le Trou d’obus où fut déchiqueté son père.

L’aboutissement auquel tend le poème proféré L’Autre Mister Smith, poème qui m’interpelle tout particulièrement, serait celui d’arracher le nom (de)Gherasim Luca au vrai-Gherasim Luca dans le combat entre les deux entités… "

Luminitza C. Tigirlas est Docteure en psychopathologie et psychanalyse de l’Université Paris-Diderot-Paris 7, psychanalyste trilingue à Montpellier. Poète et écrivaine de langue française, elle a publié de nombreux livres de poésie, des essais littéraires et des textes de fiction.

—

Table des matières

Prologue en lisière du songe 5

À qui est cette mort ? 13

Souffle trituré par lalangue 25

Affranchissement par le non-œdipe en Démonologue 53

Son double, son dé-z’écroué 69

Lequel des faux Gherasim Luca est-il le vrai ? 95

Sonorités honteuses du desêtre 117

Rendre la lettre faute de (p)rendre corps 137

DésAccord final 147