Quand histoire et sciences se rencontrent. Quel regard historique porter sur la circulation des savoirs au Moyen-Âge?

Organisé en partenariat avec l’Université de la Manouba, l’Université Catholique de Louvain, la Bibliothèque Nationale de Tunisie et l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts 'Beit al-Hikma',

Et avec la collaboration des laboratoires de recherche suivants : LMAIM (Laboratoire du monde arabo-islamique médiéval, Univ. Tunis), LAMSIN (Laboratoire de modélisation mathématique et numérique dans les sciences de l’Ingénieur, Univ. Tunis El-Manar), SPHère (CNRS UMR 7219 Université de Paris),

Et le soutien du Fonds National de la Recherche scientifique belge (FNRS), Wallonie-Bruxelles International & la Délégation Wallonie-Bruxelles en Tunisie, et de l’Institut Français de Tunisie, le colloque réunira une cinquantaine de chercheurs issus de nombreux pays : Tunisie, Belgique, France, Suisse, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Russie, Iran et Portugal.

Ce colloque s’inscrit dans une volonté de renouveler les études autour de l’histoire des sciences, au-delà des préjugés présentistes et positivistes et de la vision euro-centriste de la construction des savoirs et des théories scientifiques, et plaide pour une histoire globale des sciences, « contextualisée » et « déterritorialisée ».

Ce sont les sciences dans toutes leurs dimensions (conceptuelles, historiques, linguistiques) qui seront explorées : l’épistémologie et le statut des sciences, la circulation des textes, des idées, des pratiques et les liens entre sciences, société, théologie. Regards rétrospectifs sur des savoirs pluriels allant des mathématiques à la médecine, en passant par les sciences occultes, la mécanique, la musicologie et les techniques, entre Orient et Occident.

Cette initiative a émergé de plusieurs rencontres ayant eu lieu en Belgique et en Tunisie, notamment à partir des résultats des travaux de l’ARC Speculum Arabicum (UCLouvain 2012-2017), et du VIIIe Colloque du Laboratoire du monde arabo-islamique médiéval (Univ. Tunis) qui avait proposé de « Revisiter l’histoire des sciences, des savoirs, des techniques et des arts au Moyen âge » (Tunis, 2015), ces deux projets avaient allié la volonté d’objectiver les apports des sciences médiévales - surtout arabo-islamiques, mais aussi byzantines et latines - notamment via l’exploration des encyclopédies, qui, comme des miroirs nous révèlent le cadre intellectuel et scientifique médiéval sous un nouveau jour.

Lieux :

Lundi 7 février et mardi 18 février : Bibliothèque Nationale de Tunisie, Boulevard du 9 avril 1938, Tunis

Mercredi 19 février : Palais de l'Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, 'Beit al-Hikma', Carthaage

Découvrir le programme…