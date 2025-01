Bulletin de la Société Théophile Gautier, n° 46 : "Gautier et l’illustration" (dir. Marie-Hélène Girard)

L’intérêt de Gautier pour l’illustration se manifesta surtout par la place qu’accordèrent ses chroniques artistiques et ses Salons aux artistes qui mettaient leurs talents au service de textes, qu’il s’agisse de peintres confirmés comme Delacroix et Chassériau se faisant illustrateurs de Shakespeare, ou de débutants comme Meissonier, quand il contribua en 1838 à l’édition illustrée de La Chaumière indienne. De Célestin Nanteuil à Félix Bracquemond, en passant par Tony Johannot, Eugène Lami, Théodore Valerio ou Alexandre Bida, nombreux sont les dessinateurs, graveurs, lithographes, à être répertoriés dans les Salons au titre de l’illustration autant que de la peinture, avec presque toujours le souci de rappeler les mérites effectifs et méconnus de la première. Le meilleur exemple est évidemment Gustave Doré, dont Gautier repéra très tôt le « génie », puisque sa prolifique carrière d’illustrateur lui fournit la matière d’une bonne douzaine d’articles.

Sommaire

Avant-propos

Gautier et les illustrations de l’œuvre de Shakespeare

Par Anne Geisler-Szmulewicz

La plume, la rapière et la pointe, Callot dans Le Capitaine Fracasse

Par Sylvie Thorel

Zigzag et interstices : les images de voyage chez Gautier et Doré

Par Kirsten von Hagen

« Une belle gravure est plus qu’une copie », Théophile Gautier et l’art de la gravure

Par Michaël Vottero

Théophile Gautier dans l’œil de Rochegrosse. Modalités et enjeux d’une traduction sémiotique

Par Sophie Légé

Mou-koui-In et Lieou-tchan-Tchin, Impératrices et guerrières de la Chine rêvée de Judith Gautier

Par Yichao Shi

Date de parution : 03/01/2025

Date de mise en ligne : 30/01/2025

https://doi.org/10.3917/lucie.girar.2024.01