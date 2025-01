Guilhem Farrugia (dir.), Influences de Baudelaire

Quelles ont été les influences de Baudelaire ? Quels sont les auteurs dont il s’est inspiré et ceux qu’il a influencés ? Cet ouvrage collectif explore la zone d’influence baudelairienne : quinze spécialistes réfléchissent de manière novatrice à ce qui, en amont, a pu exercer un magnétisme sur Baudelaire ou ce qui, en aval, a pu créer une descendance voire une filiation. Le parcours de lecture, qui s’étend du XVIe au XXIe siècle vise à élucider le mystère d’une emprise continue sur la littérature française. Quelle est l’origine de cette « aura », véritable « couronne mystique » qui impose son charme poétique et son prestige à la poésie moderne ? Pourquoi celui qui sera considéré dès le départ comme « le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu » fascine-t-il autant et d’où provient cet ascendant sur les poètes ultérieurs ? Quatre concepts originaux permettent de comprendre la prodigieuse influence et la force de suggestion de Baudelaire tout au long des siècles : inspiration, magnétisme, rayonnement et emprise.

S’interroger sur ses inspirations permet d’identifier quatre sources majeures d’influence : celle des poètes de la Pléiade, de Pascal, de Jean-Jacques Rousseau et d’Aloysius Bertrand. Le thème du magnétisme révèle les éléments constitutifs d’une poésie de l’influence qui devient poésie influente : l’imaginaire de la conspiration, les luttes et réseaux d’influence du salonnier mais aussi la figure d’un Baudelaire transmetteur d’influence, passeur du sonnet renversé et maître de la génération parnassienne. L’étude du rayonnement de Baudelaire, épicentre des influences croisées de la poésie moderne, sonde son pouvoir peu commun d’attraction et l’éclat de sa présence chez Lautréamont, Mallarmé et Rimbaud. La réflexion sur l’emprise baudelairienne montre que l’empreinte devient domination : modèle de Jouve, source de l’exégèse de Bonnefoy, le poète cosmopolite et européen, inventeur du roman biographique, conserve une influence décisive.

