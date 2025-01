Patrick Hersant, Leonid Livak, Portrait d’une traductrice : Ludmila Savitzky à la lumière de l’archive

À la lumière des papiers personnels et professionnels de Ludmila Savitzky (1881-1957), ce livre présente tour à tour la passeuse culturelle franco-russe et l’éminente traductrice de Constantin Balmont, de James Joyce et de Virginia Woolf. Ayant quitté sa Russie natale à l’aube du XXe siècle, férue de langues étrangères et de poésie contemporaine, Savitzky a fréquenté la bohème parisienne et les milieux modernistes franco-anglais, contribué au rayonnement de plusieurs revues littéraires, correspondu avec quelques grands auteurs de son temps et publié des traductions qui font encore autorité aujourd’hui.

Les deux premiers chapitres examinent respectivement la place qu’a occupée Savitzky dans le modernisme international et sa pratique quotidienne de la traduction telle que la révèlent ses brouillons et autres manuscrits. À ces études s’ajoutent de nombreux documents puisés dans une archive exceptionnelle, qui viennent éclairer la carrière et la vie d’une femme remarquable à bien des égards : réflexions sur la traduction, entrées de journal, correspondance inédite avec James Joyce, Ezra Pound, T.S. Eliot, John Rodker, Sylvia Beach et Valery Larbaud.

