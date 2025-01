Théâtre/Public, n° 253 : "États de la scène actuelle. 2022-2023"

Ce numéro s’ouvre par un entretien avec la metteuse en scène et comédienne Carole Karemera. Il témoigne de la profondeur de son parcours et de la cohérence de son art. Une pratique qui trouve, dans son pays, le Rwanda, trente ans après le génocide, les raisons particulières de sa nécessité et de ses espérances. Le dossier propose une nouvelle livraison, la septième, des « États de la scène actuelle » qui, tous les deux ans, reviennent sur des spectacles et, plus largement, certaines formes et réceptions qui font sens, événements ou symptômes. Il présente ainsi comme des coups de sonde dans quelques-unes des questions qui animent la vie théâtrale. Enfin, les miscellanées invitent la dramaturge Lydie Tamisier, reviennent sur l’œuvre de Georges Lavaudant à l’occasion de la parution d’une monographie consacrée à son théâtre, et proposent le second volet d’une étude sur le théâtre portugais politique, cinquante ans après la révolution des Œillets.

Sommaire

« Sur cette terre volcanique qui a tant vécu »

Entretien avec Carole Karemera,

Réalisé par Olivier Neveux

Dossier : États de la scène actuelle 2022-2023

Diviser le public aujourd’hui

Par Bénédicte Boisson

Surfaces réfléchissantes

El Conde de Torrefiel et la vitrification du présent

Par Yann-Guewen Basset

L’écriture d’une pensée

Pièces de Séverine Chavrier, Maguy Marin, Françoise Bloch

Par Olivier Neveux

De la vengeance

Par Arnaud Maïsetti

De nouvelles hétérotopies sur les scènes documentaires ?

Par Stéphane Hervé

Jeux d’écriture

Ouvrages d’acteurs et d’actrices contemporains

Par Sabine Quiriconi

Chorégraphies-fictions

Autour de « l’imagination historique » de Trajal Harrell

Entretien avec Perle Palombe,

Réalisé par Laure Fernandez

Le théâtre « en son milieu »

Notes sur le théâtre de François Tanguy et du Radeau, Item et Par autan

Par Christophe Triau

Miscellanées

Regarder de très près

L’écriture hyperréaliste

Par Lydie Tamisier

Georges lavaudant, le dernier romantique

Par Géraldine Mercier

La révolution continue à être chantée

Le théâtre précaire au Portugal, II

Par Jorge Louraço Figueira

—

Date de parution : 13/07/2024

Date de mise en ligne : 24/01/2025

ISBN 9782842609498