Eliette Abécassis, Autopsie du contemporain. Des raisons d'espérer

Crise climatique, résurgence des fondamentalismes et des guerres, montée des extrêmes, dérives populistes… Le monde d’aujourd’hui inquiète. Parallèlement, un nouveau consumérisme numérique forge une « post-humanité » soumise à l’intelligence artificielle et au Big Data. Comment résister ? Quel sens transmettre à nos enfants ?

Je fais partie d’une génération qui n’a été affublée d’aucun sobriquet étrange (comme les milléniums, les X ou les Y) et se vit souvent en décalage avec les digital natives. Si toutes les époques ont connu des conflits intergénérationnels, peu ont subi des écarts culturels aussi profonds que les nôtres.

Pour comprendre ces évolutions, j’ai voulu procéder à une autopsie du contemporain, au sens étymologique du terme, en allant voir par moi-même, et en moi-même, là où l’humanité se fracture : à l’endroit même du quotidien, de la vie, afin d’y retrouver des signes d’espoir.

Éliette Abécassis est romancière et scénariste. Normalienne et agrégée de philosophie, elle se révèle ici une essayiste fine et engagée.