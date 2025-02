Quoi de neuf ? Molière (Henriette-Sylvie)

On ne le sait pas assez : la littérature française doit à une femme l'une de ses toutes premières fictions à la première personne avec l'invention du roman-mémoires, et l'on n'ironisera pas sur le fait qu'il s'agisse d'un roman de la mauvaise foi. Sophie Houdard et Érik Leborgne rééditent dans la collection GF-Flammarion les Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière publié entre 1672 et 1674 par Marie-Catherine Desjardins devenue Mme de Villedieu. "Je ne cacherai rien, non pas même des plus folles aventures où j’aurai eu quelque part", déclare la ps.-mémorialiste. Et elle tient parole : l’histoire de sa vie est un tourbillon d’intrigues, de déguisements, de feux allumés à chaque passage d’ une héroïne qui se dit "naturellement badine" et qui a l’art de se défaire des amants importuns…. Il en résulte un roman d’un humour et d’une audace fort peu classiques, qui donne à penser sur les notions de liberté et de respect des femmes, ainsi que sur une éthique naturelle de la galanterie. Fabula vous invite à feuilleter le livre…