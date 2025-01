Marie-Catherine de Villedieu, Mémoires de la vie de Henriette-Sylvie de Molière (éd. Sophie Houdard & Érik Leborgne)

Édition de Sophie Houdard & Érik Leborgne

« Je ne cacherai rien, non pas même des plus folles aventures où j’aurai eu quelque part », déclare Henriette-Sylvie de Molière au début de ses Mémoires (1672-1674). Et elle tient parole : l’histoire de sa vie est un tourbillon d’intrigues, de déguisements, de feux allumés à chaque passage d’ une héroïne qui se dit « naturellement badine » et qui a l’art de se défaire des amants importuns. Il en résulte un roman d’un humour et d’une audace fort peu classiques, qui donne à penser sur les notions de liberté et de respect des femmes, ainsi que sur une éthique naturelle de la galanterie. L’autrice, grand nom de son temps, invente là le premier roman-mémoires de la littérature française : il sera une source d’inspiration capitale pour Marivaux et Prévost au XVIIIᵉ siècle.

