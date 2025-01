Hommage à Jean Perrot, chantre de la littérature de jeunesse. Du jeu, des enfants, des livres ... et un critique (Eaubonne)

Infatigable et brillant chercheur en littérature de jeunesse, Jean Perrot a exercé à l’université Paris 13, aujourd’hui Université Sorbonne Paris Nord, et a fondé en 1994 l’Institut International Charles Perrault situé à l’Hôtel de Mézières, à Eaubonne. Lieu de ressources, de recherches et de formation sur la littérature de jeunesse, l’Institut International Charles Perrault devint un lieu unique, passerelle entre le monde universitaire et le monde associatif chargé de la promotion de la lecture, et réunissant les amoureux de littérature de jeunesse de nombreux pays : Japon, Angleterre, Maroc, Algérie, Grèce, Espagne, Portugal, Italie, États-Unis…

Ce colloque souhaite créer un espace de mémoire mais aussi de discussion autour de son héritage et de l’avenir de la littérature de jeunesse. En association avec l'équipe EnJe (Enfance et Jeunesse) de la Sorbonne Nouvelle, il propose de découvrir l'Institut International Charles Perrault, et d'assister à des interventions sur des sujets chers à Jean Perrot : l'interculturalité, le jeu et l'humour, l'album, le conte, la transmission de la littérature de jeunesse. Sont également prévues des lectures contées et des tables rondes avec des maisons d'édition, auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices, milieux associatifs.

Les deux journées sont ouvertes à tous, et précèdent le Salon du Livre Jeunesse d'Eaubonne le samedi 29 mars 2025.