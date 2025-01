Journalisme narratif et littérature (Europe Latine - Amérique Latine) (JE doctorales Sorbonne Nouvelle)

Journée d'études doctorales "Journalisme narratif et littérature (Europe Latine - Amérique Latine)

30 janvier 2025 à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle (4, rue des Irlandais 75005 Paris)

9h30 Accueil des participants

Ouverture - Maria Pia De Paulis (Université Sorbonne Nouvelle, directrice

du LECEMO)

Introduction - Mariangela Rosato et Cécile Mitéran

10h00 Panel 1 : Poétiques croisées

Modération : Sophie Marty (Université d’Orléans)

Paola Ghinelli (Université Sorbonne Nouvelle) - La vérité au corps :

Gomorra de Roberto Saviano entre journalisme et littérature

Delfina Paula Moreira Da Silva (Université Sorbonne Nouvelle) -

António Ferro : journalisme narratif et l’esthétique moderniste autour

de la dictature italienne

Caterina Miracle Bragantini (ENS Lyon - Università Roma Tre) -

Le journaliste contre le temps. Emilio Cecchi entre fantaisie et réalité

Discussion et déjeuner

13h30 Panel 2 : “Je” journaliste et écrivain·e

Modération : Matteo Pupillo (Université Sorbonne Paris IV)

Mafalda Soares (Université Sorbonne Nouvelle) - Le journaliste comme

écrivain en puissance : regard(s) sur le cas de José Saramago (1975-1980)

Mariangela Rosato (Université Sorbonne Nouvelle) :

Oriana Fallaci : le “je” de l’écrivaine entre journalisme et littérature

Lou Freda (EHEHI Casa de Velazquez) - Style littéraire et genre dans les

articles de l’écrivaine et journaliste espagnole Sofía Casanova

Discussion et pause

16h00 Panel 3 : Figures de l’engagement, entre journalisme et littérature

Modération : Ketty Zanforlini (Université Sorbonne Nouvelle)

Guillaume Barre (Université Bordeaux Montaigne) - L’art de s’insurger :

Miguel Hernández, poète et journaliste pendant la guerre civile

d’Espagne

Annibale Gagliani (Università del Salento) - Pippo Fava’s journalism

against the mafias: a model of literary prose between historical

awareness and civil passion