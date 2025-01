Hybrida. Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes, n° 9 : "Lisières"

HYBRIDA. Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes, n° 9 : "LISI'ERE/S"

Le neuvième numéro de la revue HYBRIDA est spécialement dense et intéressant. Le Dossier intitulé « LISIÈRE/S », coordonné avec soin et exigence par Estel Aguilar Miró, Josep Marqués Meseguer et Marina Hernández Royo de l’Université de Saragosse, qui ont fait un brillant travail d’édition et une belle introduction présentant les approches écopoétiques et géocritiques, ainsi que le concept de transgression au sens large, est composé de six articles de recherche dont un venu de Côte d’Ivoire, deux d’Espagne, deux de France et un de Suisse. Bertrand Wespthal, s’appuyant sur des auteur·e·s comme María Zambrano et Michel Tournier, a fait un excellent article « théorique » sur la notion de « lisière » proposant la métaphore de la « porte entrebâillée » et l’ouverture sur le dialogue interculturel. Les œuvres d’Emmanuel Carrère, de Violette Leduc, de Pauline Delabroy-Allard et de Léonora Miano sont également étudiées partant du questionnement de l’idéede « frontière » et suivant des perspectives des études migratoires, de genre, féministes et écologiques. La vie du peintre Caravage dans la fiction contemporaine sera également abordée d’une manière originale. Dans la section Mosaïque, nous publions un article venu du Cameroun abordant l’hybridité culturelle et le plurilinguisme dans l’œuvre de Djaïli Amadou Amal. Dans la section Traces, nous publions « Silence in the Darkness » contenant un court texte explicatif et des photographies d’Alexandre Melay qui explorent les espaces « naturels » marginaux des périphéries urbaines.



Éditorial

Ouverture : Le rêve des pommes (ou les platitudes créatrices)

Domingo Pujante González

DOSSIER LISIÈRE/S



Introduction : LISIÈRE/S

Estel Aguilar Miró, Josep Marqués Meseguer, Marina Hernández Royo

Le monde ourlé et le monde liseré

Bertrand Westphal

‘Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas’ : la douleur et la barbarie comme ornement touristique dans l’œuvre Calais d’Emmanuel Carrère

Maider Tornos

Le Caravage à la lisière des genres et des formes : portrait réévalué d’un peintre révolutionnaire

Marcel Kouakou Diby

Le cycle autobiographique (1964-1972) de Violette Leduc : trajectoire d’une Bâtarde

Laetitia Chanoz

Le « personnage écologique » amoureux dans Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard (2018)

Alicia Schmid

Genre et corps dans Crépuscule du tourment de Léonora Miano : entre fiction et frictions

Mª Carmen Molina Romero

MOSAÏQUE

Écriture-traduction et poétique hétérolingue dans Munyal, les larmes de la patience et Mistiriijo : la mangeuse d’âmes de Djaïli Amadou Amal

Jean Pierre Atouga

131–148

TRACES

Silence in the darkness

Alexandre Melay