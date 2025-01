Lorenza Mazzetti, Carnets de Londres

Traduit de l’italien par Lise Chapuis

«Bruits d’hommes, grincements, enfants, poulies, tout cela interrompu par la sirène sourde des bateaux qui passent et des péniches qui envahissent le fleuve, chargées de marchandise. Je m’appuie sur le muret et je vois les grues à l’œuvre tandis qu’elles prennent les sacs sur les péniches et les portent à l’intérieur des maisons numérotées qui m’avaient effrayée la veille au soir. C’est un concert magnifique de sons et de cris. Mes deux acteurs, sourds et muets, ne l’entendront pas et le monde bruyant se taira devant leurs regards. Qu’est-ce que je veux dire avec tout ça?»

