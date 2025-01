Gaston Miron en situation(s) (Sorbonne Nouvelle)

Gaston Miron en situation(s)

L’Homme rapaillé au programme de l'agrégation de Lettres modernes

09h00 : Accueil / Introduction par l’équipe d’organisation

09h15 : Antony Soron (INSPE Paris/Sorbonne Université) :

« 1970 : Printemps poétique »

09h45 : Lise Gauvin (Université de Montréal) : « Gaston Miron : poète de l’intranquillité »

10h15 Pause

10h30 Nathalie Watteyne (Université de Sherbrooke) : « Voyagement et retrouvailles »

11h : Yannick Resch (Université d’Aix-Marseille) : « De l'activité du lecteur dans L'Homme rapaillé »

11h30 : Discussion

14h00 : Myriam Suchet (Université Sorbonne Nouvelle, CEQ) : « Ce qui aura eu lieu, c’est Gaston Miron, le Québécanthrope »

14h30 : Alex Demeulenaere (Université de Metz) : « Gaston Miron, notre contemporain »

15h00 Delphine Rumeau (Université Grenoble Alpes) et Inna Volkovynska (Université Grenoble Alpes) : « La poésie contre l'aliénation linguistique. Gaston Miron et les poètes ukrainiens des années soixante : parallèles et croisements »

15h30 : Discussion

16h : Anne-Isabelle Tremblay (Bibliothèque Gaston-Miron/USN) : Visite guidée de la Bibliothèque

***

Organisation et Comité scientifique

Stefania Cubeddu-Proux (UPN), Myriam Suchet (USN), Anne-Isabelle Tremblay (Bibliothèque Gaston Miron/USN) et Philippe Zard (UPN)

Contacts : prouxs@parisnanterre.fr , pzard@parisnanterre.fr et anne-isabelle.tremblay@sorbonne-nouvelle.fr