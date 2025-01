Études théâtrales, n° 74 : "Scènes en révoltes. Théâtre et performance au Maghreb, Proche et Moyen-Orient contemporains (dir. Pauline Donizeau & Yassaman Khajehi)

Depuis une dizaine d’années, les artistes du Proche-Orient, du Maghreb et Moyen-Orient sont de plus en plus programmés sur les scènes françaises et européennes. Cet ouvrage propose une série d’études des scènes contemporaines dans les pays du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, afin de renouveler l’approche des enjeux politiques, esthétiques et sociologiques de la création en arts du spectacle.

Sommaire en ligne via Cairn…

Avant-propos

Introduction

Étudier la scène théâtrale dans son contexte de production, de présentation et de réception : problématiques et enjeux

Par Pauline Donizeau

et Yassaman Khajehi

Première partie. Des sociétés et des scènes en mutation

« C’est du boulot ça, le théâtre ? » : entre la Palestine et l’international, la difficile reconnaissance d’un théâtre palestinien professionnel

Par Emmanuelle Thiébot

Raconter la Nakba dans L’Année de la neige de Bashar Murkus

Par Najla Nakhlé-Cerruti

Le théâtre pour jeune public arabophone : une initiation aux enjeux de la société de demain ?

Par Laurence Denooz

La situation du théâtre contemporain en Iran : le théâtre public et le théâtre privé

Entretien avec Yassaman Khajehi,

Neda Shahrokhi

et Rahmat Amini

Deuxième partie. Subir, contourner, se révolter contre la censure : un théâtre sous contrôle

La création face à la censure au Liban : le cas de Jogging de Hanane Hajj Ali

Par Rawan Kachmar

Performer l’autocensure : le spectacle Music for Unstageable Theatre de Adel Abdel Wahab (Égypte, 2016)

Par Pauline Donizeau

Le théâtre underground à Téhéran, l’espace privé comme lieu de la sphère publique : le cas du groupe Khâneh

Par Mohammadamin Zamani

Hamlet, un spectacle plus que parfait pour l’Iran

Par Thomas Ostermeier,

Entretien avec Yassaman Khajehi

Troisième partie. Le printemps du théâtre ? La scène à l’épreuve des mouvements révolutionnaires

Vivants de Palestine, Histoires sous occupation (2001) : les défis du théâtre palestinien entre sumud et intifada

Par Astrid Chabrat-Kajdan

Le théâtre de l’opprimé au Maroc, entre revendications scéniques et hybridité artistique

Par Imad Belghit

Le théâtre à l’épreuve de l’engagement. Les expériences de Omar Al Jbaii et Rafaat Al Zakout dans la Syrie révoltée

Par Simon Dubois

Syrian Trojan Women. Du théâtre thérapeutique à un appel à l’action

Par Sandra Pereira Vinagre,

Texte traduit de l’anglais par Pauline Donizeau

Date de parution : 23/01/2024

Date de mise en ligne : 14/01/2025