L’historiographie italienne a montré la manière dont l’Italie s’est faite une chambre d’écho de la pensée de Port-Royal. Toutefois, on a longtemps considéré cette influence au prisme quasi exclusif des enjeux ecclésiologiques et politiques qui ont entouré la construction de l’État italien. Cette dimension évidemment centrale ne peut dissimuler la diversité des liens durables qui ont uni, dès le début du XVIIe siècle, Port-Royal et l’Italie. Port-Royal a influencé la vie politique, intellectuelle et religieuse de l’Italie; la réciproque n’en est pas moins vraie.

Aussi ce volume souhaite-t-il aborder, sans limitation chronologique, disciplinaire ni géographique, la relation singulière, complexe mais durable qui a uni l’Italie à l’abbaye de Port-Royal et ses proches au xviie siècle, mais aussi aux milieux jansénistes du XVIIIe siècle ainsi qu’aux historiens et aux émules du jansénisme des XIXe et XXe siècles, Français comme Italiens.

Ce recueil d’articles voudrait également fournir l’occasion d’approfondir le dialogue fécond qu’entretiennent déjà depuis de longues années les chercheurs français et italiens sur le sujet de Port-Royal, l’Italie constituant aujourd’hui un des acteurs essentiels de l’essor des études port-royalistes.