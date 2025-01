L’Expérience des croisades et les échanges culturels au Moyen Âge tardif

Sous la direction de Massimiliano Gaggero et Filippo Pilati

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, n° 646, série Civilisation médiévale n° 61, 2025

Ce recueil d’articles met en relief plusieurs aspects liés aux transfert culturels entre Europe et Orient latin (XIIe-XVe siècles), et à l’expérience – réelle ou imaginée – de la croisade. Les cas d’études pris en considération concernent surtout les langues et les littératures romanes médiévales.

Existe également en version reliée - EAN - au prix de 73 euros