Sanford Meisner, Sur le jeu d'acteur

Introduction de Sydney Pollack (Les Trois Jours du Condor, Tootsie, Out of Africa)

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marc Grandsard

« S’il existe une clé pour bien jouer, la voici, surpassant toutes les autres. Les acteurs, jeunes et moins jeunes, trouveront dans ce livre de quoi les inspirer

et les exalter. » — Gregory Peck

Membre du Group Theatre avec Lee Strasberg et Stella Adler, Sanford Meisner est l’un des grands pionniers de l’art dramatique aux États-Unis. Grâce à la technique d’apprentissage qui porte son nom, il a contribué à la transformation du théâtre et du cinéma américains de la seconde moitié du XXe siècle, comptant des élèves aussi prestigieux que Robert Duvall, Diane Keaton, Sidney Lumet, David Mamet ou encore Arthur Miller. Écrit en collaboration avec Dennis Longwell, qui fut son élève, le livre reproduit le parcours d’une classe de comédiens formés par Meisner durant quinze mois. Sur le jeu d’acteur servira ainsi de livre de référence à toute personne désireuse d’en savoir plus sur la technique qui a inspiré des générations entières d’acteurs, de Steve McQueen à Emma Stone.

Sommaire :

REMERCIEMENTS

INTRODUCTION

PROLOGUE

CONSTRUIRE LES FONDATIONS : LA RÉALITÉ DE CE QU’ON FAIT

LE PINCEMENT ET LE « AÏE ! »

LE COUP À LA PORTE

AU-DELÀ DU JEU DE LA RÉPÉTITION

LA PRÉPARATION : « DANS LE HAREM DE MON ESPRIT »

L’IMPROVISATION

TOUJOURS AU SUJET DE LA PRÉPARATION : « RAPIDE COMME UNE FLAMME »

LE COMME SI MAGIQUE : LA PARTICULARISATION

« S’APPROPRIER LE RÔLE »

QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES ACTEURS ET LE JEU

SCÈNES FINALES : « AU LIEU DE SE CONTENTER DE LA VÉRITÉ »