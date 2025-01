Julien Le Mauff, Machiavel

Derrière une réputation évocatrice de perfidie, de ruse et de dissimulation, forgée par des siècles de relectures et de détournements, Machiavel (1469-1527) se révèle, à travers ses écrits et ses lettres, un homme complexe, pressé par les tumultes de son temps, observateur aigu de la nature humaine et des caprices de la Fortune.

Loin des idées reçues et des jugements hâtifs, Julien Le Mauff redonne vie au Florentin, convoquant sa parole pour dévoiler ses secrets, ses fragilités, tout comme son humour. Ni démon de la politique ni prophète du pouvoir absolu, l’auteur du Prince apparaît ici sous un jour sincère comme un penseur tirant ses réflexions de ses expériences, attentif à la fois aux forces qui façonnent l’histoire, aux travers des puissants, et aux aspirations des peuples.

Cette exploration captivante, au cœur des tourments des guerres d’Italie, éclaire la pensée du Secrétaire et invite à redécouvrir son héritage.

Lire un extrait…

Julien Le Mauff est historien de la pensée politique, docteur en études médiévales, spécia-liste des théories politiques et de la souveraineté. Il est l’auteur aux Puf de L’Empire de l’urgence (2024).

Sommaire

Chapitre 1 : Une ascension florentine (1469-1501)

Un enfant de Florence

De l’anonymat à la chancellerie

Premières missions

Chapitre 2 : Le moment Cesare Borgia (1502-1503)

Florence en danger

« Pas de juste milieu »

Légation à Imola

Le dénouement

Chapitre 3 : Au milieu des empires (1503-1512)

Défendre Florence

L’aboutissement du projet d’ordinanza

Légation en Allemagne et reconquête de Pise

La fin de la République

Chapitre 4 : Loin du pouvoir (1513-1520)

Après la débâcle : vivre, écrire

Faire l’art de l’état : Le Prince

Rome comme modèle : les Discours sur la première décade de Tite-Live

La vie, les vers, la scène

Chapitre 5 : Florence, toujours (1520-1527)

Les soutiens amicaux et L’Art de la guerre

Grandes et petites affaires

Agir – et écrire – pour la patrie

Jusqu’au bout, la guerre

Conclusion : Machiavel posthume

Une œuvre-continent

L’héritage de l’anti-machiavélisme

Usages de Machiavel