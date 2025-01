Alliage, n° 84 : "Les sciences dans tous les sens"

Sous la direction de Laurent Angard, Greta Komur-Thilloy, Maxime Leroy, Fabrice Marsac

en collaboration avec Inkar Kuramayeva et Maria Shvetsova

Sommaire

Laurent Angard : Introduction

Faire sens, faire science

Anne Noblot : Quand Albert rencontre Marguerite…

Stéphane Cormier : Making Sense, Making Science(s) : The Question of the Scientific Characteristics of Knowledge

Nazim Fatès : Que faire de l'expression « intelligence artificielle » ?

Grigore Danut Gavris, Marzena Watorek, Frédéric Isel : Sister sciences or how neuroscience techniques help language sciences : example of a case study

Saveria Colonna, Coralie Vincent : Eye movements as an index of language processing

Corentin Voisin : Les premiers temps de l'arithmologie pythagoricienne : les nombres comme discours philosophico-religieux

Histoire et sciences

Cécile Merckel, Benoît Famaey, Jonathan Freundlich : Lumière et obscurité : de Sénèque à l'astronomie moderne

Pierre Fluck : Essai sur le patrimoine des sciences

Roger Bautier : L’articulation difficile de deux démarches scientifiques pour étudier le web et les réseaux

Justyna Reneteau : Specific Language Impairment or Bilingualism? The Difficulties of Diagnosing Bilingual Children in Speech and Language Therapy

Quand les sciences rencontrent les lettres

Julien Gominet-Brun : “"La recreation des sçavans": Science and Wonder in Marin Mersenne's Questions inouïes”

Pascale Janot : The giallo and its Scientific and Technical Discourse: When the Fictional, the Scientific and the Social Complement Each Other

Pierre Girardey : Lavoisier's Law and the Detective Story: a Scientific Reading of The Mystery of the Yellow Room

Ilias Yocaris : ““I will have engraven on it my oath ever to love you”: Semantic Ambivalence and Multistability in Dangerous Liaisons”

Luc Fraisse : Proust and Einstein

Jordan Scheubel : Science et conscience lacunaires chez Samuel Beckett

Geneviève Dubosclard : Le paradigme de la science dans les romans de Claude Simon

Yssouf Naiffouddine : Mohamed Toihiri's Medicine: Science in Le Kafir du Karthala (1992)

Nous tenions à exprimer notre gratitude à tous les partenaires ayant rendu possible ce projet et ayant contribué à sa publication. Leur engagement et leur aide ont été essentiels à la réalisation de cet audacieux projet.

Tout d’abord, nous souhaitons remercier le laboratoire ILLE, qui nous a offert un environnement de travail stimulant et dont le soutien constant a non seulement grandement contribué à l’élaboration des idées présentées dans ce volume mais aussi à la réalisation de celui-ci.

Nous tenons également à remercier chaleureusement tous les acteurs du laboratoire LILPA, de l’Université de Strasbourg, ayant participé au projet. Nos remerciements s’adressent évidemment à tous les chercheurs-contributeurs, dont les publications témoignent de la haute qualité de l’ouvrage.

Enfin, nous souhaitons adresser nos remerciements à Marie-Lou Solbach, ingénieure de recherche à ILLE, pour ses relectures attentives et la mise en page de chaque contribution. Son travail et son souci du détail représentent une valeur inestimable qui auront renforcé la motivation tout au long du processus de publication.

Crédits : Couverture KANNO Seiko L’illustration de couverture du n° 84 d’Alliage reproduit une œuvre de l’artiste japonaise KANNO Seiko (1933-1988), ironiquement intitulée « Équation remplie partout de fonctions indifférentielles » (1988). KANNO Seiko appartint à la troisième génération du mouvement artistique d’avant-garde Gutai (1954-1972). Elle s’intéressa de près aux mathématiques et à la physique modernes, qui lui inspirèrent des travaux à la fois structurés et distancés.