Adeline Wrona, Émile de Girardin. Le Napoléon de la presse

Son nom est oublié depuis longtemps. Et pourtant, il fut une figure majeure du monde littéraire et médiatique du XIXᵉ siècle, « le Napoléon de la presse » comme on disait à cette époque où les propriétaires de journaux pouvaient devenir millionnaires et faire chanter les gouvernements. Émile de Girardin, fils illégitime d’un général d’Empire, élevé loin des lumières de la capitale, sera le créateur précoce du personnage extraordinaire qu’il allait devenir, homme de pouvoir, député à la Chambre, auteur prolifique, et, surtout, le créateur de dizaines de journaux : il est l’inventeur de tout un système, le « modèle Girardin », qui finançait les journaux autant par les lecteurs que par les annonceurs et indexait les tarifs de la publicité sur le nombre des abonnés. Une révolution.

Cet entrepreneur surdoué a tout fait pour dérober son existence à la postérité. Adeline Wrona a traqué et retrouvé une foule de témoignages — lettres, Mémoires, confidences des contemporains, rapports des mouchards… Elle reconstitue l’itinéraire de cet homme pressé, évoque ses relations intéressées avec les régimes successifs qu’il a côtoyés, raconte le couple glamour qu’il a formé avec sa femme, Delphine, poétesse inspirée et dramaturge à succès, retrace leurs amitiés, parfois orageuses, avec les grands de l’époque — Lamartine, Balzac, George Sand, Franz Liszt, Victor Hugo, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Thiers… — et restitue les splendeurs de leur salon ouvert au Tout-Paris.

C’est tout le siècle qui gravite autour de ce Citizen Kane et que ce livre fait revivre : non seulement les milieux de la presse, mais le monde des lettres, les réseaux d’affaires, les géants de l’industrie naissante, les ministres, les diplomates, sans oublier les princes et les femmes du demi-monde…

