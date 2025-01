Friedrich Hölderlin, Œuvre poétique complète

Texte établi par Michael Knaupp.

Traduction, introduction et notes de François Garrigue.

Édition bilingue avec variantes, chronologie, tables et index.

Cet ouvrage bilingue est la seule édition complète de la poésie de Hölderlin, et dépasse tout ce qui a été produit en France sur l’auteur.

Au-dessus même de la figure de Goethe, beaucoup regardent aujourd’hui Hölderlin (1770-1843) comme le plus grand poète allemand. Mais la différence est si grande entre ces deux oeuvres qui furent contemporaines, que la comparaison n’est guère utile qu’à souligner la force, l’influence et la place acquises peu à peu par Hölderlin : la plus grande.

Il vient au monde en même temps que Bonaparte, Hegel et Beethoven. Les souhaits de sa famille le destinent à devenir pasteur, ce qui le conduit au Stift de Tübingen, où il se lie avec Schelling et Hegel. Une affaire le préoccupe : trouver une parole susceptible d’exprimer la totalité. Ce qui sera un jour la hantise de Mallarmé et le mettra au bord de la folie, est l’obsession de Hölderlin et l’y conduit. S’épuisant en une quête du tout mais qui se donne la déchirure pour présupposition, le poète s’oblige cependant à devenir lui-même la cheville de cette insoluble contradiction dont, comme des traces fragmentaires, tombent des paroles que l’on n’a jamais entendues. Les grands hymnes autant que les oeuvres brèves vibrent d’une mystérieuse sérénité au sein de l’écartèlement de cet homme qui, comme s’il était un dieu, s’efforce d’incarner lui-même la suture dont l’univers brisé est incapable. Jamais n’avait ainsi résonné l’âme d’un penseur poétiquement aux prises avec l’impossible formulation absolue de l’Absolu. Creusant cette impossibilité jusqu’à ce que sa personnalité s’effondre, quelques graves crises emportent la lucidité de Hölderlin vers l’âge de 35 ans. Il passe les quarante autres années de sa vie en pension chez un brave homme de Tübingen, dans une petite tour au bord du Neckar.

S’il n’a pas cessé de faire l’admiration de quelques lecteurs, Hölderlin était encore quasiment inconnu un siècle après sa mort. Il y a à peine une génération, en France, son nom ne disait rien au grand-public cultivé. Puis parut en 2005 l’admirable édition de François Garrigue. Contrairement aux traductions jusqu’alors publiées et qui en prenaient à leur aise, F. Garrigue est attentif aux moindres accents de la rythmique hölderlinienne et à ses plus subtiles intonations. Sous les yeux du texte original, l’oeuvre apparaît vraiment pour la première fois. Ce grand livre s’épuisa vite mais ne reparut jamais. Le voici enfin de nouveau.

Sommaire

Introduction



1. – LE COLLÉGIEN : ENKENDORF ET MAULBRONN

PREMIÈRES POÉSIES

IN-QUARTO DE MARBACH

1788 - 1789

2. – L’ÉTUDIANT DU STIFT DE TÜBINGEN

1790 - 1793

DU LIVRE D’ALLIANCE DES AMIS DE HÖLDERLIN, MAGENAU ET NEUFFER

DE L’ALMANACH DES MUSES DE G. F. STÂUDLIN. ANNÉE 1792

DU FLORILÈGE DE G. F. STÂUDLIN. ANNÉE 1793

DE LA NOUVELLE « THALIA ». ANNÉE 1793

DE LA NOUVELLE « THALIA ». ANNÉE 1793, DE F. SCHILLER

3. – LES ANNÉES HYPÉRION

1794 – 1796

1797 – 1798

DE L’IN-QUARTO DE HOMBOURG

DE L’AGENDA DE NEUFFER. ANNÉE 1799

DOUZE ODES ÉPIGRAMMATIQUES

D’ « HYPÉRION OU L’ERMITE DE GRÈCE » (TOME II)

4. – L’HÔTE DE SINCLAIR À HOMBOURG

1799

DE L’AGENDA POUR DAMES ET DEMOISELLES CULTIVÉES, ANNÉE 1800, PUBLIÉ PAR C. L. NEUFFER

DU CALENDRIER DE POCHE ANGLAIS POUR DAMES, ANNÉE 1800, DE J. L. HADERMANN

1799 – 1800

ODES – CAHIER DE BROUILLONS

5. LE RETOUR AU PAYS : NÜRTINGEN ET STUTTGART

1800

PUBLIÉ DANS « AGLAIA »

DU CAHIER IN-FOLIO DE STUTTGART

« ODES » – CAHIER DE MISE AU NET

1800 – 1801

6. ENTRE HAUPTWIL ET BORDEAUX

1801 – 1802

FÊTE DE L’ACCORD

7. – CAHIER IN-FOLIO DE HOMBOURG

8. – LE BIBLIOTHÉCAIRE DE HOMBOURG

CHANTS DE LA NUIT

1803 – 1806

9. – L’HÔTE DE LA TOUR DE TÜBINGEN

1807 – 1843

POÈME DE LA TOUR

POÈMES DE SCARDANELLI

Annexes