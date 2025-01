Animaux et sentiment amoureux dans la littérature de l'Antiquité à nos jours (Clermont-Ferrand)

Animaux et sentiment amoureux dans la littérature de l'Antiquité à nos jours

Colloque international du CELIS

23 et 24 janvier 2025

Université Clermont-Auvergne / Musée Henri-Lecoq

Organisation : Yvan Daniel, Sébastien Douchet et Alain Romestaing

contact : sebastien.douchet@uca.fr

—

Programme

JEUDI 23 JANVIER

MATIN

Maison des Sciences de l’Homme 4 rue Ledru – Clermont-Ferrand – Amphithéâtre 220

8h30 : ACCUEIL

Session 1 : Adoration et fascination : licornes, panthères, oiseaux (1)

Présidence : Christopher Lucken

9h Stavros Lazaris – Institut Catholique de Paris-EA 7403 « Religion, Culture et Société » et CNRS-UMR 8167 « Orient et Méditerranée » : « L’unicorne et la vierge d’après les textes et les images de l’Antiquité et de Byzance »

9h30 Pascale Auraix-Jonchières – UCA-CELIS : « Lecture d’Une passion dans le désert : pour une métaphysique de l’amour »

10h Halia Koo – Université Memorial de Terre-Neuve – Canada « Fragments d’un discours animalier chez Sylvain Tesson : de la fraternité à l’adoration »

PAUSE

Adoration et fascination : licornes, panthères, oiseaux (2)

Présidence : Astrid Maes

11h Jacques Marckert – UCA-CELIS : « Les oiseaux dans La Chartreuse de Parme : battements d’un discours amoureux »

11h30 Julie Lemaire – UCA-CELIS : « Albert Cohen, l’amour et les petits oiseaux »

APRÈS-MIDI

Musée Henri-Lecoq (jeudi 23 janvier après-midi)

CCAS - 14 rue d’Enfer – Clermont- Ferrand

SESSION 2 : Tradition des bestiaires et sentiment amoureux (1)

Présidence : Stavros Lazaris

14h Pedro Duarte – Aix-Marseille Université : « La zoologie plinienne : quelle place pour les sentiments des animaux dans l'Histoire naturelle ? »

14h30 Christopher Lucken – Université Paris 8-Vincennes : « Le Bestiaire d’Amours de Richard de Fournival, ou le bestiaire d’un dieu chasseur »

15h Jean-Marie Fritz – Université de Bourgogne : « L’amour dans les yeux : hypnose et regard amoureux dans le Bestiaire d’Amour de Richard de Fournival »

PAUSE

Tradition des bestiaires et sentiment amoureux (2)

Présidence : Aude Volpilhac

16h Michèle Gally – Aix-Marseille Université-CUERMA : « Selon la nature du leu j’en dui bien perdre le vois : la voix lyrique à l’aune de l’animalité chez Richard de Fournival »

16h30 Yoan Boudes – Université de Rouen : « Le maistre, la belle et les bestes : le bestiaire dans le Bestiaire d’Amour, du modèle générique à la question animale »

17h Paula Almeida Mendes – Université de Porto, Portugal : « Amour, animalité et moralité dans la poésie et la littérature matrimoniale au Portugal (XVIe–XVIIe siècles) »

—

VENDREDI 24 JANVIER

MATIN

Maison des Sciences de l’Homme – amphithéâtre 220

SESSION 3 : Hybrides et métamorphes amoureux

Présidence : Pascale Auraix-Jonchières

8h30 Hélène Vial – UCA-CELIS : « Métamorphose animale et sentiment amoureux dans les Métamorphoses d’Ovide »

9h Hervé Goerger – Université de Princeton, États-Unis d’Amérique : « En parlant au loup : langages de l’amour et homoérotisme dans le Bisclavret de Marie de France »

9h30 François-Xavier Guerry – UCA-CELIS : « Des hommes et femmes de somme dans la littérature érotique du Siècle d’or espagnol »

10h Laurène Barbaux - Université de Picardie Jules Verne : « Dire les amours de l’ours : la figure hybride comme procédé dialectique en littérature dans La peau de l’ours de Joy Sorman »

PAUSE

SESSION 4 : Genre féminin, animaux et amour

Présidence : Sébastien Douchet

11h Ignacio Ramos-Gay – Université de Valence, Espagne : « L’amour des bêtes : féminité, bien-être animal et éthique de la vertu dans le mélodrame animalier du XIXe siècle »

11h30 Laure Coppieters – Université de Gand, Belgique : « Les dimensions de l’amour animal. Relire Sidonie Gabrielle Colette, Jeanne Bemer-Sauvan et Marie Mauron »

APRÈS-MIDI

Maison des Sciences de l’Homme – amphithéâtre 220

SESSION 5 : Amour et sexualité interspécifiques (1) : XVIIe-XXe siècles

Présidence : Alain Romestaing

13h30 Aude Volpilhac – Université catholique de Lyon : « Rivalités et amours interspécifiques dans la poésie galante de la seconde moitié du XVIIe siècle »

14h Nicolas Corréard – Université de Nantes : « Les romans de la galanterie animale, du Chat d’Espagne de Jacques Alluis (1669) au Pompey the Little de Francis Coventry (1749) »

14h30 Aimé Guex – Université de Lausanne, Suisse : « Objet de plaisir, sujet désirant. L’écriture de la bestialité, entre excès érotique et sensibilité animale au XIXe siècle »

15h Astrid Maes – UCA-CELIS : « L’amour vache dans Le Hameau de William Faulkner »

PAUSE

Amour et sexualité interspécifiques (2) : XXe-XXIe siècles

Présidence : Sébastien Douchet

16h Orielle Belin – UCA-CELIS : « Représentations des amours animales de l’homme : exploration des limites de soi dans Le Grand Cahier d’Agota Kristof et The Painted Bird de Jerzy Kosinski »

16h30 Victor Malzac – Université PSL / ENS : « Sexualité, violence, semence et jouissance dans la poétique animale d’Eugène Savitzkaya ».