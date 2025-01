Sophie Guermès (dir.), Ernest Renan. Une pensée complexe

Ce volume rassemble les textes des conférences prononcées lors du bicentenaire de la naissance d’Ernest Renan à Tréguier, du 28 février 2023 (François Hartog) au colloque des 30 juin et 1er juillet (contributions de Sophie Guermès, André Stanguennec, Brigitte Krulic, Maya Boutaghou, Carole Reynaud-Paligot, Tomasz Szymański, Henri Le Bellec, Jean Balcou). Qu’il s’agisse de religion, de philosophie, de littérature ou de réflexion sur la nation, ils mettent en lumière les ambiguïtés d’un homme non seulement « double », comme il l’avouait lui-même, mais insaisissable, dont la personnalité et la pensée sont loin d’être réductibles à l’image que la postérité en a léguée.

—

Table des matières

Introduction

Sophie Guermès

Renan, 28 février 2023

François Hartog

« Quant à l’avenir, je n’en dis rien ». Renan, 1848

Sophie Guermès

Les apports de Cousin et de Hegel dans la culture philosophique de Renan et dans l’évolution de ce dernier

André Stanguennec

Les Allemagnes d’Ernest Renan

Brigitte Krulic

Questions et méthodes appliquées Qu’est-ce qu’une nation ? (1882) d’Ernest Renan

Maya Boutaghou

Renan entre race et nation

Carole Reynaud-Paligot

Histoire d’une demeurée. Anthropologie, théologie, mystique

Sophie Guermès

Ernest Renan, Joachim de Flore et l’Évangile éternel

Tomasz Szymański

Renan et le tropisme de la mer

Henri Le Bellec

L’Acropole en mal de larmes. L’Acropole sans Prière (1865)

Jean Balcou

Bibliographie.