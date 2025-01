Langues, discours et inter cultures, vol. 8-2 : "L’eau dans le récit : Courants d’eau, courants littéraires"

Second numéro du huitième volume de la revue Langues, discours et inter cultures

coordonné par Dr Vicente Castañares Esmeralda, enseignante-chercheuse à l’Université d’Extremadura (Espagne).

Ce sommaire se penche sur l’usage de l’eau en tant que source d’inspiration de la littérature orale et écrite, ainsi que le reflet de son application ancestral et moderne dans le savoir-vivre quotidien. Il englobe huit articles qui abordent des époques littéraires diverses, des thématiques associées à des axes tels que : l’eau et la littérature orale/écrite : mythes, déités, légendes de l’eau, contes, nouvelles et romans ; eaux thermales et histoire des langues et littératures ; le discours de l’eau dans la recherche interculturelle ; eaux sauvages versus eaux retenues ; didactique et pédagogique de l’eau.

Sommaire

L'eau dans le récit ; courants d'eau, courants littéraires

Vicente Castañares Esmeralda

La remembrance apophatique de l'eau dans le Comment c'est de Samuel Beckett

Lassire Jean-Pascal

Du réel à sa représentation, le mouvement de l’eau chez Paul Vaillant-Couturier

Dharréville Pierre

La thalassologie : pour une apologie de l’océan

Sainson Camille

Au bord de l’eau dans un film policier : Port des Brumes

Seddaoui Fatima

L'eau, symbole de purification et de mémoire dans Le Fond de la jarre d’Abdellatif Laâbi

Zahidi Ismail

Des mythes aquatiques dans la littérature : Virgile, Racine, Rimbaud, André Chénier

Nassoko Lassana , Diafar Issiaka

Notions de Fluidité: Images de la Pluie dans les Récits de Kamdothi

Lipenga Timwa

Les Terrasses d'Orsol au miroir des eaux vives

Maroub Donia.