Strenæ. Recherches sur les livres et les objets culturels de l’enfance, n°25 : "La littérature de jeunesse en temps de guerre" (dir. Svetlana Maslinskaia & Kirill Maslinsky)

Svetlana Maslinskaia and Kirill Maslinsky Children’s literature in times of war: ruptures and continuities [Full text]

Eva Van De Wiele United in Times of War: Reading Mickey in 1940-1944 France [Full text] Unis en temps de guerre : lire Mickey dans la France de 1940-1944

Léon de Perrot Une gouvernementalité culturelle pour les prochaines générations ? L’évolution de la littérature pour enfants en Croatie lors des conflits de dissolution yougoslaves (1991-1995) [Full text] Cultural Governmentality for the Next Generation? The Evolution of Children’s Literature in Croatia during the Wars of Yugoslav Dissolution (1991-1995)

Manuela Di Franco Getting ready for the Second World War. Fascist Propaganda and Ideology in L’Avventuroso (1938–40) [Full text] Se préparer à la Seconde Guerre mondiale : propagande fasciste et idéologie dans L’Avventuroso (1938-1940)

Témoignage

Nicholas Tucker Children’s reading 1939-45 [Full text]

Varia

Oleksandra Kosiuha Team translation and other specificities of translating children’s literature in Ukraine: Harry Potter and the Goblet of Fire from English into Ukrainian. [Full text]

Comptes rendus

Christophe Meunier Sophie Corbillé, La ville des enfants. Fantasmagorie du capital dans un parc d’attractions globalisé [Full text]

Alexandra Amiot Côme Simien, Le maître d’école du village au temps des Lumières et de la Révolution[Full text]

Clarisse Azéma Theresa Schmitz, L’opéra jeune public [Full text]

Marie-Cécile Bouju Patricia Richard-Principalli, Littérature enfantine et communisme. L’exemple de L’École et la Nation (1961-1970) [Full text]

Marjolaine Boutet Helle Strandgaard Jensen, Sesame Street: a transnational history [Full text]

Juliette Massart Éric Alary, Histoire des enfants, des années 1890 à nos jours [Full text]

Patricia Richard-Principalli Tonia Raus et Sébastian Thiltges (dir.), Peut-on tout leur dire ? Formes de l’indicible en littérature de jeunesse [Full text]