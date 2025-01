Élodie Ripoll, Catherine Gallouët (dir), Tomber en amour. Enquêtes sur la naissance du sentiment au XVIIIe siècle

Tomber en amour. Enquêtes sur la naissance du sentiment au XVIIIe siècle

Sous la direction d'Élodie Ripoll et Catherine Gallouët

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, n° 651, série Le dix-huitième siècle, n° 47, 2025

L’amour est un des sujets majeurs des belles-lettres au xviiie siècle. L’instant de sa naissance, aussi fugace que merveilleux, n’a cessé de fasciner auteurs et autrices. Dix-huit essais enquêtent sur ce topos et ses représentations à l’aune de travaux sur l’histoire des émotions, du corps et du genre.

