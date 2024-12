Henry de Monfreid, Vivre libre. Le Testament spirituel d'un écrivain

Henry de Monfreid avait caché dans ses archives un trésor, puzzle de son « testament spirituel », aujourd'hui reconstitué. À travers une interview, un questionnaire (de Proust), ou de multiples textes inédits, il nous parle de lui et de la vie vraie. Celle qui ne s'encombre pas des conventions. Et dans la plus pure tradition des conteurs du soir, il nous donne envie de vivre. Vivre libre.

Écrivain de l’aventure, Henry de Monfreid (1879-1974) est l’auteur de nombreux romans et nouvelles qui ont fait sa réputation dans le monde entier. Guidé par une formidable liberté d’action, il est devenu l’« homme de la mer Rouge ». Son ultime récit, Mes vies d'aventures, est disponible chez Points.