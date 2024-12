Michel Foucault, Les Anormaux. Cours au Collège de France (1974-1975)

Édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Valerio Marchetti et Antonella Salomoni,

revue par Elisabetta Basso pour la présente édition

Prononcé au Collège de France de janvier à mars 1975, le cours sur « Les Anormaux» poursuit les analyses que Michel Foucault a consacrées depuis 1970 à la question du savoir et du pouvoir.

C’est à partir de multiples sources, théologiques, juridiques et médicales, que Foucault aborde le problème de ces individus « dangereux » qu’on appelle, au XIXe siècle, les « anormaux ». Il en définit les trois figures principales : les monstres, qui font référence aux lois de la nature et aux normes de la société, les incorrigibles, pris en charge par les nouveaux dispositifs de dressage du corps, et les onanistes, qui alimentent, depuis le XVIIIe siècle, une campagne visant à la mise en discipline de la famille moderne.

Les analyses de Foucault prennent comme point de départ des expertises médico-légales au xixe siècle, il esquisse ensuite une archéologie de l’instinct et du désir, à partir des techniques de l’aveu dans la confession et dans la direction de conscience. Il pose ainsi les prémisses de travaux qui seront repris, remaniés, réélaboré dans ses cours et ses ouvrages ultérieurs.