Camille Chamois, Didier Debaise (dir.), Perspectivismes métaphysiques

Le terme de « perspectivisme » a récemment fait l’objet d’un réinvestissement théorique massif dans le champ de la philosophie ainsi que dans divers sous-champs des sciences humaines. Cependant, il n’est pas sûr que la notion y ait gagné en précision : au contraire, il semble qu’un simple effet d’homonymie lie désormais entre elles les différentes théories qui revendiquent cette appellation – ce qui obscurcit profondément la portée des débats qui portent sur cette question et animent depuis une vingtaine d’années la pensée contemporaine. Cet ouvrage propose une synthèse de ces questions qui à la fois présente l’état des discussions en la matière et clarifie les enjeux conceptuels qui les sous-tendent. Les différentes contributions cherchent ainsi à rendre compte de divers systèmes métaphysiques, dans l’histoire de la philosophie continentale ou analytique, afin de clarifier le sens qu’y endossent les notions de « perspective » et de « point de vue ».

Ont participé à ce volume : D. Astor, A. Billon, G. Catren, C. Chamois, A. Daratos, D. Debaise, M. de Gaudemar, Th. de Meyer, M. Gibert, P. Montebello, A. Pelletier et A. Rochereau.

L’intérêt croissant pour les concepts de perspective et de perspectivisme, tant en philosophie que dans les sciences sociales, est l’occasion d’en examiner et en préciser le sens ainsi que la portée.