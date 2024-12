Hanna Krall, La douleur fantôme

Traduit du Polonais par Margot Carlier

La douleur fantôme réunit les récits essentiels de Hanna Krall, ceux qui illustrent le mieux les thématiques et le style si particulier, reconnaissable entre tous, de l’écrivaine polonaise, tels que « Le dibbouk », « Hamlet » ou « L’arrière-petit-fils »…

Dans la présente anthologie, les textes que le lecteur français avait pu découvrir, entre 1993 et 2003, chez Albin Michel, Gallimard et Autrement, paraissent ici comme de nouvelles versions, entièrement revues et parfois augmentées. D’autres textes, inédits, sont issus du dernier livre publié en Pologne par l’auteure : Détails significatifs (2022).

Depuis Prendre le bon Dieu de vitesse (1977), Hanna Krall explore le destin tragique des juifs polonais, des survivants de la Shoah. Plus largement, elle prête sa voix à tous ceux qui portent en eux une blessures indélébile, la marque au fer rouge de l’Histoire, qu’ils soient juifs, polonais ou allemands…

Engagée du côté de la mémoire, elle n’a écrit au fond qu’un seul et même livre immense, contre l’oubli. Le double aspect de cette œuvre, à la fois littéraire et documentaire, à mi-chemin entre fiction et vérité, lui confère son caractère unique et sa dimension universelle.

La douleur fantôme n’est rien de moins qu’un livre indispensable.