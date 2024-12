Mark Twain, L’horrible langue allemande. The Awful German Language

Édition bilingue

Camille Bellefleur, Loïc Pfister, Theresa Heyer, Rémy Porquier, Anna Poudoulec, Christopher Sinclair, Léa Siniscalchi, Fanny Stentz, Lea Wogenstahl

Aussi modeste soit-il, ce livre, lecteur, lectrice, est une perle qui mérite toute ton attention.

Déclaré dès le titre, le parti pris humoristique court-circuite habilement les préventions contre la langue allemande qu’il prétend étayer chez ses·lecteurs de langue anglaise. Tant de francophones partagent les mêmes préjugés qu’il est juste de leur proposer enfin cette cure d’humour « à domicile ».

Plus encore que l’édition bilingue inédite d’un essai politically incorrect de l’un des plus grands humoristes de langue anglaise, tu tiens en main le résultat d’une expérience de traduction qui fut aussi une expérience de vie pour les étudiants qui ont entrepris cette initiation. “Ils ignoraient que c’était impossible, alors ils l’ont fait” – “They did not know it was impossible so they did it” : la célèbre formule attribuée à Mark Twain trouve sa parfaite illustration dans ce travail.

En français comme en anglais, cette édition bilingue invite à abandonner tout esprit de sérieux sans pour autant cesser d’en apprendre.

Produite par l’Université de Strasbourg à l’occasion du Congrès 2022 de l’Association nationale des langues étrangères appliquées, la première édition bilingue anglais-français de The Awful German Language a vite été épuisée. Elle est ici reprise dans un nouveau format.

En couverture : Portrait de Mark Twain par Theresa Heyer.