Éditer la poésie (XIXe–XXIe s.). Histoire, acteurs, modes de création et de circulation. Avec Adrien Cavallaro & Michel Collot (Sorbonne nouvelle)

Séance 1, 16h-19h

Adrien Cavallaro (Grenoble Alpes), « Éditer Rimbaud : philologie et légendes éditoriales »

Cette présentation d’un travail d’édition en cours des Œuvres complètes de Rimbaud, pour la collection Folio, balaiera les principales questions que pose l’établissement, l’agencement, l’appréciation des traditions éditoriales d’un poète qui n’a presque rien publié de son œuvre, et qui a laissé de nombreux poèmes sans classement, à l’état de feuillets volants.

L’éditeur de Rimbaud doit évaluer des problèmes qui changent largement de nature, de saison créatrice en saison créatrice, parce que les matériaux sur lesquels il est amené à réfléchir sont eux-mêmes très divers (autographes, copies ou encore publications isolées) : sur la poésie de 1870 et de 1871 plane l’ombre de recueils, ou de pseudo-recueils, dont les enjeux éditoriaux sont bien distincts ; sur les poèmes de 1872, c’est l’ombre de l’anthologie donnée dans « Alchimie du verbe », auctoriale, mais insérée dans un dispositif fictionnel, qui surdétermine l’appréciation d’un certain nombre de poèmes. C’est que Rimbaud lui-même a écrit sa propre légende éditoriale, notion que l’on voudrait ici prendre au sérieux, parce qu’elle informe aussi le travail de l’éditeur scientifique.

Il en va de même pour Les Illuminations, dont le titre ne nous est connu que par l’écho d’une réception différée : on expliquera ici les enjeux de la réintégration de l’article défini dans le titre, qui tient ensemble deux approches a prioriétrangères, la philologie et la considération de la réception de l’œuvre.

Adrien Cavallaro est maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes. Spécialiste de poésie des xixe et xxe siècles, ainsi que des questions de réception, il s’intéresse en particulier aux œuvres de Rimbaud, Verlaine, Segalen, Aragon. Il est l’auteur de Rimbaud et le rimbaldisme (Hermann, 2019) ; il a dirigé, avec Alain Vaillant et Yann Frémy, le Dictionnaire Rimbaud (Classiques Garnier 2021). Il codirige, avec Solenn Dupas et Bertrand Degott, la Revue Verlaine, qui paraît annuellement. Il a également édité plusieurs œuvres de Segalen dans la « Bibliothèque de la Pléiade », sous la direction de Christian Doumet. Ses travaux portent actuellement sur les rapports entre poésie et pensée, et sur les manifestations de la polémique en poésie ; il prépare également une édition des Œuvres complètes de Rimbaud, à paraître en 2025 dans la collection Folio.

—

Michel Collot (Université Sorbonne Nouvelle) : « Éditer la poésie dans le temps et dans l’espace »

Je concentrerai mon propos sur deux des principaux problèmes rencontrés au cours de mes travaux d’édition : celui de la chronologie, qu’il s’agisse de la succession des avant-textes d’un poème (dans le cas de Supervielle) ou des dates de rédaction et de publication, souvent fort éloignées, des Proêmes de Ponge, publiés en recueil après Le Parti pris des choses, alors que la plupart en ont précédé la rédaction et en éclairent la genèse ; celui de la mise en espace, qu’il s’agisse des notes consignées dans les carnets d’André du Bouchet, ou de la mise en page des poèmes dans l’édition posthume des Plages de Thulé et de La Trame inhabitée de la lumière de Jean Laude.

Michel Collot est professeur émérite de Littérature française à l’Université Sorbonne nouvelle Paris 3. Spécialiste de la poésie française moderne et contemporaine, il a notamment édité un premier choix des Carnets d’André du Bouchet (Plon, 1990), dirigé l’édition des Œuvres poétiques complètes de Jules Supervielle dans la Bibliothèque de la Pléiade (Gallimard, 1996), contribué à celle des Œuvres complètes de Francis Ponge (Douze petits écrits, Proêmes,Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1999) et procuré l’édition posthume de deux recueils de Jean Laude : La Trame inhabitée de la lumière (Corti, 1989) et Les Plages de Thulé (La Lettre Volée, 2012)

La séance sera en mode hybride. Pour la suivre à distance, écrire à : serge.linares@sorbonne-nouvelle.fr