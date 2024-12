Formes et pratiques performatives : quelles questions aujourd’hui ? (EHESS Paris)

UE 268 « Formes et pratiques performatives : quelles questions aujourd’hui ?» 2024-25

Dirigé par Georges Vigarello (dir. d’études LAP/IIAC-EHESS),

Pascale Weber (PU-ACTE/APESA-Paris 1),

Sylvie Roques (chercheure associée LAP/ IIAC-EHESS)

54 bd Raspail 75006 Paris

Salle AS1_08

2nd semestre / bimensuel (1re/3e/5e), mardi 18 :30-20:30

du 18 février 2025 au 17 juin 2025

sous mode hybride (présentiel et distanciel)

Ce séminaire existe depuis six ans. Il a été l'occasion de rencontres de chercheurs qui travaillent sur ces thématiques devenant à la pointe d'interrogations sur le faire dans les arts vivants aujourd'hui, comme également leur génétique et leur réception. Il a été aussi l'occasion de confronter des perspectives artistiques et scientifiques, de confronter la recherche et la création. L’objectif visé est alors de mettre en avant des outils heuristiques permettant de décrypter l’ensemble de ces formes, de dégager des axes et des points communs permettant de les rapprocher ou non.

La performance se caractérise par une mise en jeu suraccentué du corps ( sur lequel nous nous attarderons), pour jouer sur l’expression, sa diversité, son étendue. D’où son importance actuelle. Au-delà de son succès croissant, une de ses particularités, en suraccentuant l’existence physique et ses manifestations, est de mieux se questionner sur le présent. Cet investissement, tout particulier et majeur, est aussi porteur de sens. Il peut donner lieu, mieux que d’autres sans doute, par ses manifestations physiques même, à des types d’interrogation (voire de contestation) sur le politique, l’institution ou les pratiques quotidiennes collectives, jusqu’au champ anthropologique lui-même. Il peut aussi dessiner des lignes de résistance possible.

Ce séminaire est destiné aux étudiants en Masters et Doctorants de l’EHESS, aux doctorants d’APESA (Université Paris 1), à l’ensemble des étudiants et chercheurs ainsi qu’aux artistes intéressés par ces problématiques. Une demande préalable doit être faite par mail. Le séminaire aura lieu à la fois en distanciel et en présentiel.

(sylvie.roques@ehess.fr et pour l'Université Paris 1 : pascaleweber@hantu.fr)

—

Programme détaillé :

-18/02/2025 Introduction et intervention de Paul Carbonnier, doctorant au Centre de Recherches sur les Arts et le Langage (CRAL/EHESS) : « L'ouverture du musée du Louvre à la Révolution française : une certaine idée du corps à travers les œuvres présentées »

-04/03/2025 Emmanuel Lincot, Professeur à la Faculté des lettres de l’Institut catholique de Paris et rattaché à l’UR « Religion, culture et société » (EA 7403) : « Performer en Chine »

-18/03/2025 François Laplantine, anthropologue, Professeur émérite d'anthropologie à l'Université Lumière-Lyon 2 : « Le corps dans tous ses états »

-29/04/2025 Morgan Labar Historien et critique d'art, directeur de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon « Performance et stand up comedy dans le Los Angeles des années 70 : une porosité des pratiques »

-01/04/2025 Romina de Novellis, artiste performeuse écoféministe et anthropologue, directrice et fondatrice de la résidence Domus Artist Residency à Galatina (Lecce) « La performance et le pouvoir de… »

-06/05/2025 Christophe Pellet, auteur et réalisateur « Du théâtre au cinéma : la performance en question »

-20/05/2025 Raphael Cuir, critique et historien de l'art, docteur de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales : « Performance et processus créateur »

-03/06/2025 Eun Young Lee Park, artiste plasticienne docteure en arts plastiques Paris1 «Appeau ; le tableau est la peau »

- 17/06/2025 Conclusion.