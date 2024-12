L’adaptation cinématographique : fondements théoriques et nouvelles perspectives (Tunis)

Journée d’étude

17 avril 2025

ATTC/Faculté des Lettes, des Arts et des Humanités de la Manouba

L’adaptation cinématographique : fondements théoriques et nouvelles perspectives

Organisation : Meriam AZIZI et Farah ZAÏEM

Pratique accompagnant le cinéma depuis sa naissance, l’adaptation cinématographique, peine aujourd’hui encore à s’imposer en tant que discipline à part entière et demeure à la marge des départements de cinéma comme de ceux des lettres. C’est en quelque sorte pour la consolider dans son statut de discipline et la légitimer en tant que champ de recherche en Tunisie que nous proposons, à l’occasion de cette journée d’étude, de faire l’état des lieux des approches théoriques et pédagogiques de la mise à l’écran du texte littéraire mais aussi de réfléchir aux nouvelles problématiques liées à l’avènement de l’ère de l’intelligence artificielle.

Programme

8h.30 : Ouverture

9h.00- 9h.50: Jean Cléder (Université de Rennes 2) Maître de conférences HDR en littérature générale et comparée :

L’adaptation cinématographique : un opérateur décisif des évolutions politiques et sociales contemporaines.

9h.50 -10h.30 : Meriam Azizi (ISLT) Maître-assistante en sciences du langage, critique de cinéma

La théorie de l’adaptation cinématographique : Fondements, approches théoriques et méthodes d’analyse.

10h30 : pause-café

11h.00- 11h.30 : Kamel Ben Ouannes (Universitaire et scénariste)

Al-Iktibass est-il l’adaptation ? Entre interférences techniques et écarts culturels.

11h.30-12h.00 : Haytham Jarboui (Enseignant-chercheur-Université Tunis El Manar et critique littéraire)

Automatismes et création : l’adaptation du texte à l’image à l’ère de l’IA

Discussion

12h30 : Déjeuner.