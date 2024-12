Émeline Baudet, Imaginaires du lien et écologie en littérature africaine

Comment la littérature aide-t-elle à penser notre lien au vivant ? Par temps de crise environnementale doublée de crises sociales multiples, la littérature contemporaine offre des réponses vivantes et incarnées pour figurer un monde qui se défait.

Émeline Baudet interroge dans cet ouvrage les dynamiques migratoires en Afrique, les permanences contemporaines de l’extractivisme, tout autant que les pensées littéraires du « développement », ou encore les nouvelles expérimentations de la science-fiction afrofuturiste. À chaque fois, à l’oeuvre, la relation entre humains et non-humains, entre écologie et poétique.

Par une exploration de la littérature africaine contemporaine, cheminant avec Léonora Miano, Zakes Mda, In Koli Jean Bofane, Ondjaki, Emmanuel Dongala, Émeline Baudet propose une pensée écopoétique du lien.

Émeline Baudet est normalienne, agrégée de lettres classiques et docteure en littérature comparée. Elle a soutenu sa thèse Lire et écrire un monde délié : poétiques africaines d’une gouvernance écologique, en 2020, à l’Université Sorbonne Nouvelle. Elle a été chargée de recherches à l’Agence Française de Développement, sur les questions de gouvernance et de communs. Elle est actuellement chercheuse associée à l’Institut National du Service Public (ex-ENA).