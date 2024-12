Gabriella Gentet

Lyon et la noblesse. Les réseaux ligueurs provinciaux (1589-1594)

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, n° 27, 2024

Le 24 février 1589, Lyon, capitale du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais, bascule dans la Ligue catholique et rompt avec le roi de France. Qui sont ces ligueurs qui mobilisent la population et qui emploient différents moyens pour étendre leur influence pendant cinq ans dans un large espace ?

Table des matières…

Aussi disponible en version reliée - 9782406174882 - au prix de 108 euros