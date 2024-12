La Volte, 20 ans d’édition à contrevent (revue ReS Futurae)

Dossier de la revue ReS Futurae n° 27, juin 2026

Responsables du dossier :

Christèle Couleau (Université Sorbonne Paris Nord) & Jean-Marc Baud (FNRS/Université de Namur).

Les propositions de communications, d’environ 1 500 signes, accompagnées d’une brève biobibliographie, sont à envoyer avant le 15 février 2025 aux deux adresses suivantes : chr.couleau@gmail.com et jmarcbaud@gmail.com

Échéances

Date limite pour les propositions : 15 février 2025.

Remise des articles V1 : 2 mai 2025.

Le processus d’évaluation de la revue ainsi que les normes éditoriales sont disponibles en ligne : https://journals.openedition.org/resf/13028

Appel à articles

Dans son numéro de juin 2026, la revue ReS Futurae consacrera un dossier à la maison d’édition La Volte, qui a fêté en 2024 ses vingt ans d’activité.

La Volte est une maison d’édition française indépendante, fondée en 2004 par Mathias Échenay, en vue de publier le deuxième roman d’Alain Damasio, La Horde du Contrevent, devenu l’un des succès majeurs de la science-fiction française du xxie siècle. À l’image de son auteur-phare, La Volte a développé une posture éditoriale originale qui mêle récits d’anticipation et réflexions critiques, expérimentations littéraires et prises de position politiques. Elle se situe à la jonction du champ de la science-fiction et de la littérature dite générale.

Son catalogue compte aujourd’hui une centaine de titres où l’on croise les noms d’écrivain·es reconnu·es dans le domaine de la science-fiction et en dehors : Alain Damasio, Philippe Curval, Sabrina Calvo, Catherine Dufour, Ivan Jablonka, Antoine Volodine, Stéphane Beauverger, Jacques Barbéri, Léo Henry, luvan, L. L. Kloetzer, Norbert Merjagnan…

Pour compléter les contributions déjà reçues dans le cadre du colloque consacré au sujet en juin 2024 (vous trouverez ici l’appel à contribution, et là le programme), nous souhaiterions recevoir des propositions concernant notamment :

1. La manière dont se situe La Volte dans le paysage éditorial français

Quelles parentés, quels écarts avec des maisons d’édition françaises ou étrangères permettent de préciser son positionnement ? En particulier, quelle position occupe La Volte dans le sous-champ de la science-fiction ? Comment la situer par rapport aux autres éditeurs de ce secteur ?

Comment des effets de circulation, de réseaux éclairent-ils les objectifs et les pratiques de la maison d’édition ? Que l’on songe à la circulation des auteurs d’un espace éditorial à l’autre, à l’importance des festivals littéraires ou autres, aux partenariats tissés avec des librairies (Le Rideau Rouge, Charybde), des festivals, des radios (Blast, Radio Parleur), des scènes ouvertes (Mange tes mots), des théâtres (carte blanche au théâtre du Rond-Point).

Quelle reconnaissance médiatique est accordée à La Volte ? Comment l’ambition de son projet littéraire « jusqu’au-boutiste1 » et ses convictions militantes sont-elles perçues ? Comment le double positionnement de La Volte, entre « les littératures de l’imaginaire, en particulier la science-fiction et la littérature dite “blanche2”» est-il assumé par la maison d’édition ? Quelles difficultés représente-t-il et quels bénéfices (symboliques, économiques) peut-elle en tirer ?

Ces enjeux pourront être analysés en termes d’implications sociologiques, économiques, médiatiques, communicationnelles et de sociabilités amicales et professionnelles. Les propositions de professionnel·les de l’édition et de chercheur·es en sciences humaines sont particulièrement bienvenues.

2. L’étude du « geste éditorial3 » de La Volte

Le processus éditorial, le travail de l’éditeur avec les auteurs, la place de la collégialité dans les choix effectués.

Les choix techniques et graphiques : couvertures, formats, mises en page mais aussi innovations concernant la typographie (Les Furtifs d’Alain Damasio, notamment) ou la police d’écriture (Agrapha de luvan, par exemple).

La notion de « livre-objet », qui place le livre à la jonction de plusieurs arts et supports – plusieurs ouvrages sont ainsi accompagnés d’une bande originale sur CD.

La perspective transmédiale dans laquelle s’inscrivent de nombreux dispositifs prolongeant les livres, jeux de rôles (Splines, Rafales), créations sonores et numériques, spectacles et performances ou encore podcast (Volutes) et émissions consacrées à la science-fiction (Planète B).

Un geste éditorial écologique ? L’anniversaire des 20 ans de la maison a été l’occasion pour ses éditeurs de travailler à une production plus écologique (choix de l’imprimeur, couverture, type de papier, formats…). Quels choix ont été effectués ? Quelles difficultés ont été rencontrées ? Comment ce geste éditorial contribue-t-il à consolider la posture de la maison ?

3. L’analyse de la place particulière que tiennent certains auteurs dans le catalogue et l’identité de La Volte

Le rôle d’Alain Damasio dans la création de la maison d’édition et l’ombre portée de son œuvre sur la constitution du catalogue (attractivité, modèle, posture) lui donnent une place à part qu’il serait intéressant d’étudier.

D’autres auteurs incarnent différents moments de l’histoire de la maison d’édition et différentes orientations : luvan, Léo Henry, Sabrina Calvo et Li-Cam ont été souvent évoqués dans les communications du colloque, mais Philippe Curval, Jacques Barbéri, Jeff Noon, Stéphane Beauverger ou Nina MacLaughlin, par exemple, pourraient également apparaître comme des jalons intéressants. L’œuvre de Michael Roch en particulier mériterait d’être interrogée, en ce qu’elle poursuit l’ambition formelle et politique qui caractérise le catalogue de La Volte tout en creusant le sillon d’un afrofuturisme caribéen original.

Si les œuvres et les auteurs de La Volte sont au cœur de ce colloque, les communications proposant de les mettre en perspective au sein d’un corpus élargi, afin de permettre une saisie plus globale du champ de la science-fiction et de ses enjeux politiques depuis le début du xxie siècle, seront également les bienvenues.

—

1. Mathias Échenay, entretien pour Le Cafard cosmique, cité par Richard Comballot dans Clameurs. Portraits voltés, Clamart : La Volte, 2014.

2. « À propos », Lavolte.net, URL : https://lavolte.net/a-propos/

3. Brigitte Ouvry-Vial, « L’acte éditorial : vers une théorie du geste », Communication et langages, n° 154 (L’énonciation éditoriale en question), 2007, p. 67-82.