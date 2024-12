Travaux de Littérature, vol. XXXVII : "Spectres de la faim" (dir. F. Magnot-Ogilvy)

Le phénomène de la faim est au cœur des analyses des sciences humaines et sociales. Les études littéraires ont quant à elles jusqu'ici plutôt exploré la face positive du paradigme alimentaire, n'abordant le manque de nourriture que ponctuellement ou marginalement, et surtout à partir du XIXe siècle. Le présent volume réunit des spécialistes de littérature française du Moyen Âge à la période contemporaine et ce large empan chronologique révèle les continuités dans la manière dont les écrivains et les scripteurs ont évoqué ou représenté le manque de nourriture ou la hantise d'en manquer.

Au-delà de l'évidente évolution des normes de la mimésis au fil du temps, les liens et les échos entre les contributions du volume révèlent la manière dont les textes, qu'ils soient des fictions ou des témoignages, contournent, transforment et dépassent le thème pour imaginer des représentations déformées, inversées ou terrifiantes du manque de nourriture.

La faim et ses spectres hantent la langue et la littérature françaises bien après les crises de subsistance qui caractérisent la société d'Ancien Régime mais aussi bien avant le mode de présence du réel dans la représentation mis en place par le réalisme.

Sommaire

Florence MAGNOT-OGILVY, Introduction

Gauthier GRUBER, L'enfer de la famine ? La faim dans les scènes de siège des chansons de geste

Christine FERLAMPIN-ACHER, La faim au Moyen Âge dans les romans de la matière de Bretagne, entre silence et anthropophagie

Bernard RIBÉMONT, Dire la faim à la fin du Moyen Âge

Domitille TIREL COUDERT, Corps affamés, témoins de la corruption et de la misère humaine dans les Trois Centuries de sonnets de François Perrin, Autunois

Carine ROUDIÈRE-SÉBASTIEN, 1573, tournant des guerres de religion : Léry, La Taille, Paradin, trois discours sur la faim

Nathalie MICHAUDET-MINEUR, Quand on se met à table dans Les Avantures de baron de Fœneste d'Agrippa d'Aubigné

Marie-Christine GOMEZ-GÉRAUD, Des peuples affamés : figures de la faim dans le récit de voyage au début du XVIIe siècle

Aurélia GAILLARD, Faim et satiété dans quelques contes classiques et des Lumières

Clémence AZNAVOUR, « N'en faisons pas le séjour de la faim et de la pauvreté » : Satisfaire les besoins alimentaires dans l'Histoire de Gil Bas de Santillane

Marion BALLY, « Nous sommes tous des cannibales » : d'un cas problématique d’innutrition entre Prévost et Mouhy

Emmanuelle SEMPÈRE, « (car la première loi est de vivre) » : Louis-Sébastien Mercier et la question de la faim

Alain SANDRIER, Une faim encyclopédique

Joëlle BONNIN-PONNIER, La faim dans L'Assommoir et Germinal

Iliana KIZILOS, Médiatisation et témoignages de la famine pendant le Siège de Paris (1870-1871)

Justine RICHARD, La « faim » des gueux : de quoi se nourrit la bohème?

Ryan ATTICUS DOHERTY, Faneries et Famineries: l’inanition et la décadence dans Monsieur de Phocas de Jean Lorrain

Mariano SVERDLOFF, Faim, excès et autoréflexivité dans Le Satiricon et À rebours.

Yoann COLIN, La peur de la faim comme mesure de l'être : lecture de Bain de lune de Yanick Lahens

Anne D. PEITER, La faim, la soif et le vide social. Réflexions sur la communauté écrivant dans les textes autobiographiques d’Esther Mujawayo sur le génocide des Tutsi du Rwanda