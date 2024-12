True crime. Hybridités d'un genre sériel populaire (Univ. Paris Cité)

Depuis le début des années 2000, les séries de true crime ont, sur les plateformes comme sur les chaînes de télévision américaines et européennes, permis de renouveler certains genres sériels en ajoutant à l’attrait du fait divers une sophistication discursive caractéristique de la "complexité" propre aux séries télévisées contemporaines. Cette spécificité leur permet de se démarquer de la concurrence dans un paysage médiatique où prospèrent les programmes et genres criminels et policiers. Autre élément de démarcation, les séries contemporaines de true crime entendent mettre en avant le sérieux et l’exhaustivité de projets documentaires au long cours que favorise le temps long de la forme sérielle. Il s’agit par ailleurs de faire œuvre de pédagogie sociale, en interrogeant les institutions judiciaires et policières autant que leurs environnements culturels au prisme du fait divers, pour en éclairer souvent les manquements et dysfonctionnements. Mais ce mode de lecture "documentarisant" et cette utilité sociale directe permettent aussi aux séries de true crime de se distinguer des dramas policiers, avec lesquels elles ont cependant en commun des procédés d’écriture scénaristique et de mise en scène.

Si ce genre sériel, sur les plateformes et à la télévision, se définit bien par son sujet, ce colloque international entend examiner le true crime comme lieu d’élaboration et de renouvellement des discours médiatiques sur les faits divers et leur nature socio-culturelle, et aussi comme lieu de rencontre, de négociation et d’hybridation entre des traditions médiatiques, génériques et esthétiques, des formes et des discours parfois éloignés ou même contradictoires.

Programme

Jeudi 16 janvier

Amphi Turing - bâtiment Sophie Germain, place Aurélie Nemours

9h : Accueil

9h30 : Introduction

Emmanuelle Delanoë-Brun (Université Sorbonne Nouvelle) & Pierre-Olivier Toulza (Université Paris Cité)

10h-11h : Perspectives historiques et médiatiques

Présidence : Dennis Tredy (Université Sorbonne Nouvelle)

Benoit Tadié (Université Paris Nanterre) : Imagined Criminal Communities: the Puritan Execution Sermon, the National Police Gazette and True Crime Magazine

Marc Vervel (Université Paris Cité) : Du crime en série à la mise en série du crime – narrations médiatiques au miroir du serial killer

11h15-12h15 : Trash vs Complex TV

Présidence : Dennis Tredy (Université Sorbonne Nouvelle)

Hugo Clémot (Université Gustave Eiffel) : The Imp of the Perverse in True Crime: From Dahmer (Murphy, 2022) to The Staircase (Lestrade, 2004-2018)

Gaspard Delon (Université Paris Cité) : Dahmer (Netflix, 2022) entre élucidation et mystère : le travail esthétique comme singularité médiatique

14h15-16h15 : Circulations (trans)médiatiques

Présidence: Barbara Laborde (Université Sorbonne Nouvelle)

Madeleine Martineu (Université Grenoble Alpes) : Sambre ou la “radioscopie d’un fait divers” du livre à l’écran. Analyse genrée et comparée d’un récit transmédiatique

Louise Lagniez (Université de Poitiers et Université du Québec à Montréal) : La mise en série de l’affaire d’Outreau : une renégociation complexe d’un cas d’école juridique.

Mélissa Gignac (Université de Lille) : L’historicité du fait divers : stratégies de mise en récit et remploi d’images dans la série Grégory (Anna Kwak et Gilles Marchand, 2019)

16h30 – Table ronde

Alice Géraud, autrice (Sambre, radioscopie d’un fait divers), journaliste et scénariste (Sambre)

Antoine Lacomblez, scénariste (3 x Manon, Jeux d’influence, Laëtitia)

Judith Louis, productrice (Laëtitia).

—

Vendredi 17 janvier

Amphi Turing - bâtiment Sophie Germain

9h : Accueil

9h30-10h30 : Genre transnational et spécificités nationales

Présidence : Charlotte Servel (Université Grenoble Alpes)

Matvei Kuzin (Université Paris Cité) : Adapting crime. Narrative and script changes in Russian True Crime genre under the influence of the international “Podcast Revolution”: The example of Sasha Sulim YouTube series

Alessandro Perissinotto (Université de Turin) : Le “True crime” entre littérature et médias numériques. Une comparaison entre la France et l’Italie.

10h45-11h45 : Diversité criminelle

Présidence : Charlotte Servel (Université Grenoble Alpes)

Benjamin Campion (Université de Lille) : Dr. Death, prophet or charlatan? False pretence and mise-en-scène of an illusory medicine

Marion Olharan Lagan (Université Paul Valery Montpellier 3 et Université Bretagne Sud) : True Con: postfeminism, 21st century digital culture, and the rise of the confidence woman in the True Crime genre from TV series to podcasts

14h : Conférence/keynote address

Tanya Horeck (Anglia Ruskin University)

True Crime Media, Feminism, and the Crisis of Sexual and Gender-Based Violence

15h15-17h30 : Genre / gender

Présidence: Benjamin Campion (Université de Lille)

Aurélien Gras (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) : Sambre (2023), un true crime engagé et féministe

Camille Guirouard-Aizée (Université de Lille) & Alexandre Antolin (Université de Lille) : « J’étais pas la femme que tout le monde dit.» La parole dépossédée dé Murielle Bolle dans le champ médiatique (2017-2021)

Erika Hamel (Université Paris Cité) : True Crime et regards féminins sur la figure du tueur en série : Ted Bundy raconté par les femmes dans Ted Bundy : Falling for a Killer et Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Hélèna Venambre (Université Sorbonne Nouvelle) : The Betty Broderick Story : narrations autour de la parfaite femme au foyer américaine devenue meurtrière

Pot de fin de colloque.