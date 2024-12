Courrier Blaise Pascal, n° 46/2024

Le numéro 46 du Courrier Blaise Pascal est une livraison en tous points historique. Historique par son ampleur: il rassemble vingt-sept contributions d'une extrême diversité et, parfois, d'un format hors norme. Historique par les circonstances: les contributions proposées proviennent de deux colloques tenus, l'un à Clermont-Ferrand, l'autre à Montréal, en 2023, à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Pascal. Qu'il s'agisse de l'ensemble qui explore Pascal, prophète et résistant ou de celui qui s'intéresse aux Nouveaux échos de la recherche pascalienne, l'optique est résolument internationale et, croisant les méthodes, éclectique. Il y est question de littérature, de philosophie, de théologie, mais aussi de physique et de mathématiques. Pascal est observé sous l'angle de sa réception, aussi bien que de l'histoire. Les propositions inédites de lectures contenues dans ces articles, les pistes de recherche qu'ils ouvrent, et qui jettent parfois entre eux des ponts imprévus, font de ce volume un objet rare et destiné à faire date dans la recherche pascalienne.

Sommaire

Pascal, prophète et résistant

Guerroyer

– Des nains et des géants. Pascal et la question de la modernité

Tony Gheeraert

– Libertés syntaxiques de Pascal : quelles révisions dans l'édition de Port-Royal (1670)

Nathalie Fournier

Irradier

– Le concept de joie. Du Mémorial à la sixième Lettre à Charlotte de Roannez (I)

Vincent Carraud

– Pascal et la mémoire de la grandeur

Alberto Frigo

– Rabaisser ou échauffer : l'ordre de Pascal

Laurent Thirouin

– La maladie : occasion de parler avec Dieu et avec le monde

Maria Vita Romeo

Figurer

– Prophétise-t-on en mathématiques ? La connaissance géométrique entre le dicible et l'indicible

João F. N. B. Cortese

– Pascal et la résistance à l'algèbre

Catherine Goldstein

– Géométrie prophétique et temps des prophètes

Hubert Aupetit

Transporter

– Bons mots et sagesse des nations : usages du proverbe chez Pascal

Constance Cagnat-Debœuf

– " Mourir lâchement et mollement " : Pascal face à la mort idéale selon Montaigne

Hirotsugu Yamajo

– Propriété et prophétie dans l'œuvre de Pascal

Pascal Lyraud

– Visions du prophète : Isaïe chez Pascal

Laurence Plazenet

Conclusions

Gérard Ferreyrolles

Pascal 2023 : nouveaux échos

– Pascal, élève des Perrault ? Des Enluminures du fameux Almanach aux Provinciales. Du nouveau sur une conversion et une entrée en littérature

Tony Gheeraert et Laurence Plazenet

– " Manquer de mépris " ? Paradoxes du mépris chez Pascal

Nicolas Fréry

– Trouver et chercher. Sur les sources d'un paradoxe pascalien

Sylvain Josset

– Le parti d'en rire. Pour une lecture des Pensées renouvelée par les acquits récents de la philologie

Hubert Aupetit

– " Les mêmes mots forment d'autres pensées par leur différente disposition " : l'insinuation dans les Pensées de Pascal

Laurent Susini

– Prosopopéé : voix pascaliennes

Éric Méchoulan

– Montaigne chez Pascal : de la citation au versionnage

Erec R. Koch

– La temporalité de l'ennui : l'Abrégé de la vie de Jésus-Christ et le " Mystère de Jésus-Christ " comme modèles temporels pour les Pensées

Ann Delehanty

– Vérité du sens et liberté de la figure : Voltaire lecteur de Pascal

Flora Champy

– Ce que Walzer a vu dans Pascal et qu'il a trouvé dans lui-même

Christophe Litwin

– Se (re)convertir : essai de transposition du Pari aux Thérapies Cognitives et Comportementales

Margaux Dubar

Pascal face à la littérature

– Blaise Pascal, le style de la vérité

Éric Vuillard

Résumés / Abstracts