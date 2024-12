Études littéraires, vol. 53.2, "De l'exaltation à la métamorphose : les relations du sujet à la nature dans la littérature québécoise contemporaine" (dir. Sara Garneau & Élise Lepage)

Études littéraires, vol. 53,2 / 2024 :

De l’exaltation à la métamorphose : les relations du sujet à la nature en littérature québécoise contemporaine

sous la direction de Sara Garneau et Élise Lepage

La littérature québécoise contemporaine semble prendre ses distances face à une vision anthropocentriste du monde qui tendrait à humaniser la nature. Après avoir situé le rapport du sujet à la nature dans notre littérature nationale, le présent numéro d’Études littéraires analyse le renouvellement de la relation qu’entretient l’être humain avec les autres éléments du vivant. En effet, dans plusieurs œuvres récentes, l’humain ne serait plus représenté comme le maître de son environnement, mais aborderait la nature dans un axe horizontal et bilatéral ; ce mouvement donnant naissance à l’exaltation, la fusion et la métamorphose.

Pour traiter de différents enjeux environnementaux qui sont de plus en plus présents dans les textes québécois, ce dossier privilégie les approches phénoménologique, écopoétique et écoféministe. Le dossier donne également à lire deux entretiens avec des auteures de ces œuvres qui proposent d’adopter un regard différent sur le monde avec lequel nous cohabitons. Anne-Marie Desmeules et Mireille Gagné s’entretiennent chacune avec Sara Garneau et voient leurs œuvres étudiées dans ce dossier. Se trouvent également à l’étude Gabrielle Roy, MarieHélène Voyer, Anaïs Barbeau-Lavalette, Dominique Fortier, Hélène Dorion, Juliana Léveillé-Trudel, Marie-Hélène Cousineau, Madeline Piujuq Ivalu, Antoine Desjardins, Annie Lafleur, Alexie Morin et Audrée Wilhelmy.

Fondée en 1968, Études littéraires est une revue publiée par le Département de littérature, théâtre et cinéma de l’Université Laval. Elle se consacre à la diffusion de la recherche en littérature, dans une perspective interdisciplinaire. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos propositions d’articles libres ou de dossiers thématiques à l’adresse suivante : revueel@lit.ulaval.ca

Sommaire

Études

SARA GARNEAU et ÉLISE LEPAGE – De l’exaltation à la métamorphose : les relations du sujet à la nature en littérature québécoise contemporaine

CLAUDIA GAUTHIER – Le paysage comme direction de l’existence dans Le Temps qui m’a manqué

FLORENCE BORDELEAU-GAGNÉ – Campagne, fleuve, femmes et bêtes dans Expo Habitat (2018), et Mouron des champs (2022) de Marie-Hélène Voyer

ÉLISE LEPAGE – De l’exaltation : une lecture écoféministe de deux romans d’Anaïs Barbeau-Lavalette

MENDEL PÉLADEAU-HOULE – Fenestrologie et bio-poétique de l’attention chez Dominique Fortier et Hélène Dorion

MARIE PASCAL – Entre le « grand territoire » et l’amour décolonial – Nirliit et Uvanga

SARA BÉDARD-GOULET – Habiter la crise écologique dans Indices des feux d’Antoine Desjardins

ALIX BORGOMANO – « Devenir tout, détruire tout, exploser » : corps-à-corps avec la nature, lutte pour la survie et poétique de la déflagration dans la poésie québécoise contemporaine (Desmeules, Lafleur, Morin)

LAURA LAFRANCE – Corporalité féminine et communion avec la nature dans Le Corps des bêtes et Blanc résine d’Audrée Wilhelmy

JULIEN DEFRAEYE – Vers un devenir-proie ? Chasse et oppression dans Le Lièvre d’Amérique (2020) de Mireille Gagné

SARA GARNEAU – Immersion dans la nature, pistage et création littéraire. Entretien avec Anne-Marie Desmeules

SARA GARNEAU – En écho du vivant. Entretien avec Mireille Gagné

SARA GARNEAU et ÉLISE LEPAGE – De l’étonnement. Postface

Analyses

MARTIN MICHEL, CHIARA ZAMPIERI et DAVID MARTENS – Une arche de vanité ou le miroir ironique de la mélancolie. Éric Chevillard, un écrivain au Museum d’histoire naturelle

SIMON LEVESQUE – Une écriture du regard instrumenté pour attester des sans-voix : analyse intermédiale de Fantômes dans la rue de J.M.G. Le Clézio

MOHAMED TAIEBINE – Sur ma mère ou l’enjeu mnésique et narratif benjellounien entre confabulation, fiction, oublis et remémorations factuelles

PIERRE-ADRIEN MARCISET – Du principe d’ambivalence chrétien à la « Distance ontologique » de Hans Blumenberg.

