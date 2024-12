Dictionnaire Chateaubriand, t. 2 : Sources - Lecteurs (dir. Pierino Gallo, Marika Piva & Aurelio Principato)

Dans les Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand évoque en ces termes le dialogue qu’établissent entre eux les grands écrivains : « Est-il rien de plus admirable que cette société d’illustres égaux se révélant les uns aux autres par des signes, se saluant et s’entretenant ensemble dans une langue d’eux seuls comprise ? ».

Ce beau passage pourrait servir d’exergue à ce deuxième tome du Dictionnaire Chateaubriand qui, présentant des entrées sur les lectures de l’écrivain, ainsi que sur certains de ses lecteurs, se propose d’apporter un double éclairage. D’un côté, il vise à repérer, parmi les innombrables sources que Chateaubriand cite dans sa vaste production, celles où il a davantage puisé pour ses emprunts, ou qui ont effectivement compté pour lui en tant que modèles pour des résurgences poétiques, en constituant le tissu intertextuel de ses chefs-d’œuvre. De l’autre, ce volume interroge les interprétations marquantes du rôle de Chateaubriand dans les lettres françaises (de Hugo à Proust, de Flaubert à Barthes), ainsi que son rayonnement international, en donnant la mesure de la complexité et du succès de son œuvre à travers sa réception pendant plus de deux siècles.

Pierino Gallo, spécialiste du XVIIIe et du XIXe siècle (études sur Marmontel, Raynal, Voltaire et Chateaubriand), est professeur de littérature française à l’Université de Messine et membre associé de l’IHRIM (Lyon-Saint-Étienne).

Marika Piva, spécialiste du XIXe et du XXIe siècle, est professeur de littérature française et francophone dans le DiSLL de l’Université de Padoue.

Aurelio Principato a été professeur de littérature et d’histoire de la langue françaises dans les universités de Pise, Pavie, Palerme et IULM de Milan, concluant sa carrière à l’Université Roma Tre. Il a travaillé dans les domaines de l’histoire de la langue, du roman du XVIIIe siècle, de l’éloquence révolutionnaire et du groupe de Coppet.

Ont contribué à ce volume : Gauthier Ambrus, Philippe Antoine, Carolina Armenteros, Sébastien Baudoin, Fabienne Bercegol, Jacques Berchtold, Emmanuel Bury, Edoardo Costadura, Guillaume Cousin, Pietro De Marco, Béatrice Didier, Tania Duclos, Pierino Gallo, Arlette Girault-Fruet, Gianluigi Goggi, Tomás Gonzalo Santos, Elisa Gregori, Patrice Gueniffey, Marc Hersant, Benjamin Hoffmann, Hélène De Jacquelot, Marine Le Bail, Hans Peter Lund, Stella Mangiapane, Didier Masseau, Vera Milchina, Fabienne Moore, Benedetta Papasogli, Luciano Pellegrini, Francesco Pigozzo, Marika Piva, Aurelio Principato, Catherine Ramond, Ivanna Rosi, Henri Rossi, Laetitia Saintes, Élodie Saliceto, Andrea Schellino, Dagmar Schmelzer, Emmanuelle Tabet, Fabio Vasarri, Catherine Volpilhac-Auger.

