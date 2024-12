Philippe Haugeard & Silvère Menegaldo (dir.), Du nouveau sur le fabliau ? Avec une bibliographie analytique par Anne Cobby (2008-2022)

Considérés parfois comme « la corne d’abondance de la médiévistique », les fabliaux n’avaient cependant pas fait l’objet d’études croisées ces dernières décennies. Ce volume, qui réunit les actes du colloque d’Orléans « Du nouveau sur le fabliau ? », entend réparer ce manque en proposant une approche plurielle et des perspectives innovantes sur les contes à rire en vers du Moyen Âge : il pose la question du fabliau comme élément d’un ensemble, au sein du manuscrit, du recueil ou de l’œuvre d’auteur ; il fait valoir la pertinence et l’intérêt d’une démarche stylistique, laquelle a déjà fait ses preuves sur le roman ; il interroge à nouveau les notions à la fois proches et différentes de réalisme et de matérialisme qui lui sont régulièrement associées ; il propose de lire les fabliaux dans une recontextualisation savante, théologique, juridique ou médicale ; il s’intéresse enfin à leur réception, dans un parcours qui va du Moyen Âge au début du XXe siècle. Les dix-huit contributions réunies dans ce volume sont suivies d’une importante bibliographie analytique réalisée par Anne Cobby, qui porte sur la période 2008-2022 et qui constitue ainsi un précieux complément à son ouvrage paru en 2009.

Philippe Haugeard est professeur à l’Université d’Orléans. Ses travaux portent principalement sur les textes littéraires narratifs des XIIe et XIIIe siècles, qu’il étudie dans une perspective anthropologique ou socio-historique. Il a récemment dirigé l’ouvrage collectif L’intelligence dans l’épopée médiévale européenne, Le Recueil ouvert. Projet Épopée, vol. 2021.

Silvère Menegaldo est professeur de langues et littératures de la France médiévale à l’Université de Tours et membre du CESR. Une partie de ses travaux est consacrée à la figure du jongleur ou du ménestrel, à ses différentes manifestations littéraires entre le XIIe et le XIVe siècle, et aux genres qu’elle illustre et qui l’illustrent, dont le fabliau.

Ont contribué à ce volume : Anne Cobby, Alain Corbellari, Corinne Denoyelle, Valentine Eugène, Jean-Marie Fritz, Nicolas Garnier, Anna Gesicka, Philippe Haugeard, Danièle James-Raoul, Nelly Labère, Baptiste Laïd, Françoise Laurent, Pierre Levron, Silvère Menegaldo, Sung-Wook Moon, Corinne Pierreville, Bernard Ribémont, Mathias Schonbuch, Julien Stout.

Table des matières...

Extrait de l'introduction...

—

Disponible au format PDF : e-EAN 9782745362209. 50 €