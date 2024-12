Olga Beloborodova, Dirk Van Hulle (dir.), Une histoire comparée du brouillon littéraire en Europe

Sous la direction d’Olga Beloborodova (Université d’Anvers) et Dirk Van Hulle (Université d’Oxford et ITEM), d’éminents experts retracent l’histoire comparée des brouillons littéraires.

Il est organisé en deux parties, respectivement consacrées au « Texte » (c’est-à-dire aux aspects textuels des processus créatifs) et à l’« Au-delà du texte » (aspects non-textuels des processus créatifs).

Au-delà des frontières géographiques, temporelles et linguistiques, pour n’en citer que quelques-unes, cet ouvrage met à jour les idiosyncrasies et les similitudes qui existent dans le domaine de la créativité humaine. Il attire également l’attention du lecteur sur la matérialité des brouillons littéraires et sur le caractère éphémère du processus d’écriture qu’ils capturent.

L’ouvrage est entièrement accessible en accès ouvert e-book ISBN 978 90 272 4658 5…