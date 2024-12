Les transmissions des savoirs dans l'espace transatlantique au XIXe et XXe s. (Campus Condorcet, Aubervilliers)

Cette journée d’étude propose discuter les différentes transmissions de savoirs opérées par des individus et/ou des groupes dans l’espace transatlantique au XIXe et XXe siècles. Thème actuel de l'axe 3 « Politique, individu et Société » du laboratoire Pléiade, l'idée de transmission est ancrée dans « l'action de transmettre » et, en ce sens, « faire passer ce qu'on possède en la possession d'un autre » (Littré, 1874, p. 2317). Une telle action implique des interactions humaines dynamiques dont les savoirs transmis sont parfois intégrés dans des processus politiques, économiques, culturels et/ou symboliques qui peuvent établir des asymétries, des équivalences, des conflits, des alliances, des dominations et/ou des pouvoirs à des fins différentes.

Prenant pour point de départ la Révolution française et l'indépendance latino-américaine dans le long XIXe siècle (Hobsbawn, 2012), dont la transmission des savoirs s'effectue dans l'espace atlantique dans une perspective diplomatique (Dumont, 2018), et couvrant tout le XXe siècle, où s'établissent de nouvelles dynamiques politiques et communicationnelles, telles que la fin de l'Union soviétique, la fondation de l'Union européenne et la massification d'Internet, cette Journée d'étude cherche à rassembler des chercheuses et chercheurs des domaines les plus divers dont les recherches prennent en compte la circulation des idées (Bourdieu, 2002), les transferts et les médiations culturelles (Espagne, 1999, 2013), les circuits économiques (Pouillard, 2022) et symboliques (Bourdieu, 1977) et l'ensemble du réseau médiatique complexe (Patriarche et Dufrasne, 2014) qui transmet les informations et les savoirs dans l'espace transatlantique.

Objectifs

- Établir un espace de dialogue multidisciplinaire entre les membres du laboratoire Pléiade et d'autres institutions et pays qui reflètent et analysent la transmission des savoirs dans l'espace transatlantique entre les XIXe et XXe siècles.

- Permettre les échanges intellectuels de sources, de méthodologies et de cadres théoriques capables d'analyser la transmission des connaissances, ainsi que la circulation des idées, les transferts et médiations culturelles, les circuits de communication et autres formes de partage d'informations et de connaissances.

- Examiner les différents modes de transmission des connaissances, en prenant en compte les individus et ses intérêts, les contextes, les temps et les espaces pour comprendre comment ces actions ont transformé et/ou ont (re)construit les sociétés contemporaines.

Programme

9h – Mot des organisateurs : Bárbara Venturini Abile (Université Estadual de Campinas / Pléiade) et Everton Vieira Barbosa (Université Sorbonne Paris Nord / Pléiade / CHCSC)

9h15 – Conférence de Juan Carlos Baeza Soto (Université Sorbonne Paris Nord / Pléiade) – Colonisation de l’esprit, iconophilie chrétienne et travestissement idéologique dans l’art baroque ibéro-américaine

10h – Table ronde 1 : Les transmissions des savoirs dans la littérature

10h – Bérengère Riou (Université Sorbonne Paris Nord / Pléiade) – De ‘connaissance’ à ‘religion’ : Redéfinitions modernistes de la transmission littéraire

10h20 – Vanessa Pastorini (Université de São Paulo / Université Paris Cité) – De l’oral vers l’écrit : la traduction de mondes par les peuples indigènes brésiliens

10h40 – Maria Teixeira (Sorbonne Université / CRIMIC) – La réception de la littérature brésilienne dans les collections « La Croix du Sud » et « Œuvres Représentatives »

11h – Discussion / Modération : Véronique Bonnet (Université Sorbonne Paris Nord / Pléiade)

12h00 – Déjeuner

13h30 – Table ronde 2 : Les transmissions des savoirs dans la mode

13h30 – Bárbara Venturini Abile (Université Estadual de Campinas / Pléiade) – La Haute Couture dans la mondialisation : étude d’un syndicat patronal de mode

13h50 – Maialen Salcedo Berruta (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / HiCSA) – « Made in Spain » : la haute couture sous la dictature franquiste (1939-1975)

14h10 – Lison Le Guen (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / HiCSA) – Hubert de Givenchy, un couturier français aux États-Unis (1952-1995)

14h30 – Discussion / Modération : Everton Vieira Barbosa (Université Sorbonne Paris Nord / Pléiade / CHCSC)

15h00 – Pause

15h30 – Table ronde 3 : Les transmissions des savoirs dans la politique et dans les médias

15h30 – João Paulo de Souza Favoretti (Université Federal do Espírito Santo / Pléiade) – La circulation des idées dans le Brésil du XIXe siècle et la question raciale

15h50 – Nils Breton (Université Sorbonne Nouvelle / CREDA / IHEAL) – Nela Martínez, rédactrice en cheffe de Ñucanchic Allpa : interface entre les revendications autochtones et la culture communiste. Équateur années 1930

16h10 – Julie Richard (Université Sorbonne Paris Nord / Pléiade) – « What will the people of other countries think of us? » Les enjeux du soft power des Etats-Unis dans la guerre froide et la diffusion internationale des séries télévisées (années 1950-1960)

16h30 – Discussion / Modération : Juan Carlos Baeza Soto (Université Sorbonne Paris Nord / Pléiade)

17h – Pause

17h15 – Conférence de Diana Cooper-Richet (Université Versailles Saint-Quentin / CHCSC / Transfopress) – El Correo de Ultramar (1842-1886), vecteur de transmission transatlantique des savoirs

18h – Bilan de la Journée d’études

