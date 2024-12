Nouvelles Études Francophones 40.2 : "Dialogues et regards croisés dans l'espace atlantique" (dir. Beatriz Mangada & Vassiliki Lalagianni)

Nouvelles Études Francophones (automne/hiver 2025)

Dossier spécial :

Dialogues et regards croisés dans l'espace atlantique (Beatriz Mangada & Vassiliki Lalagianni)

L’espace atlantique s’est dessiné depuis longue date comme un lieu de rencontres et d’échanges de cultures et de littératures entre les trois continents qui le contournent. Écriture, histoire et espace sont donc appelés à converger dans la notion d'Atlantique littéraire. Dans le monde anglophone, les “Transatlantic Studies” ont connu un large développement grâce, entre autres, aux travaux de Bill Marschall (2009) ou de Christopher Miller (2009), ainsi qu’aux revues Journal of Transatlantic Studies et Transatlantica qui couvrent toutes les sciences (économie, histoire, sociologie, géopolitique). Dans la sphère de l’Atlantique francophone, La Revue des colonies, les revues québécoises Collectif, Paroles, Dérives et Vice versa, de même que les travaux de J.-M. Moura & Y. Clavaron (2012), J.-M. Moura & V. Porra (2015) ou de C. Chaudet et al. (2020), parmi les plus saillants, ont contribué à leur tour à élargir la recherche sur la migration, la transculturalité et la transnationalité dans cet espace transcontinental.

Ainsi, des questions concernant l’altérité, la décolonisation et la déteritorrialisation, l’“itinérance identitaire” (Quellet 2002) ou l’“enracinerrance” (Robin, 2004) traversent les œuvres littéraires de cette zone de contact et de transfert toute particulière et intéressante du point de vue de sa diversité culturelle. Il reste cependant des aspects à explorer sous d’autres perspectives, de sorte que notre projet cherche à élargir la réflexion sur les échanges littéraires et les transferts culturels, la figure de passeurs ou la production littéraire au sein de conditions migratoires et exiliques dans le monde extrême contemporain.

De ce fait, ce dossier veut mettre précisément l'accent sur les poétiques de la rencontre en milieu francophone transatlantique. Les thèmes de recherche et les possibilités d'analyse, de réflexions et de discussions s'avèrent encore riches, car comme le suggérait J.-M. Moura, la notion de “monde atlantique” entend livrer des voies de lecture de l’expérience culturelle et littéraire à l’époque moderne.

Nous invitons par conséquent à revisiter cet espace atlantique sous quelques-unes des pistes de réflexions suivantes qui, sans être exhaustives, peuvent cependant guider la recherche :

- Altérités, rencontres et échanges dans les littératures francophones de l’espace atlantique.

- Écriture migratoire et écriture exilique.

- Afrique-Caraïbes-Europe : écritures transnationales et transclasses.

- Évolution des littératures migrantes aux Amériques / le cas du Canada.

- Écritures de la migration et de l’exil au féminin.

- Écritures de soi : modalités contemporaines d’autofiction et d’autobiographie.

- Le rôle de la traduction, des éditions et des facteurs institutionnels dans l’espace transatlantique francophone.

- Hybridité linguistique et culturelle dans les écritures migrantes.

- Littératures mémorielles, de témoignage et/ou littératures d’intervention.

- Approches théoriques autour des études littéraires transatlantiques: géocritique, archipélique et autres présupposés.

Les propositions de contribution sont à remettre avant le 3 mars 2025. Elles comprendront un court résumé (250-500 mots), un titre provisoire, vos coordonnées, votre affiliation institutionnelle et une courte notice bio-bibliographique (environ 120 mots).

Veuillez envoyer votre proposition à Vassiliki Lalagianni à vlalag@go.uop.gr et à Béatrice Mangada à beatriz.mangada@uam.es

Remise des articles (5500-6000 mots) : le 30 juin 2025. Si votre proposition est retenue, vous recevrez le protocole de rédaction à suivre avec la réponse d’acceptation de votre proposition.

Nouvelles Études Francophones (NEF), ISSN 1552-3152, publiée par les Presses Universitaires du Nebraska, est la revue officielle du Conseil International d’Études Francophones (CIÉF). Revue scientifique biannuelle de langue française, NEF diffuse la recherche dans les domaines de la langue française, de la littérature, des arts, des sciences sociales, de la culture et de la civilisation des pays et régions francophones.