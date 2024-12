Elisabetta Basso (dir.), Foucault avant Foucault

On connaît depuis longtemps l’intérêt de Michel Foucault pour la psychopathologie existentielle et notamment pour l’œuvre du psychiatre suisse Ludwig Binswanger (1881-1966), fondateur de la Daseinsanalyse.

En revanche, on ne connaissait pas, en dehors du cercle étroit des spécialistes, jusqu’à l’existence des trois volumineux manuscrits, soigneusement rédigés, qui ont fait récemment l’objet d’une publication posthume. Il s’agit, publiés en 2021, du projet de thèse intitulé : Phénoménologie et psychologie et de l’ouvrage sur Binswanger et l’analyse existentielle, puis, l’année suivante, du cours auquel on a donné comme intitulé : La Question anthropologique.

Ces trois manuscrits témoignent, s’il en était besoin, de l’étonnante capacité de travail de leur auteur qui, après avoir obtenu des diplômes de philosophie et psychologie, en 1951, sort tout juste de l’agrégation de philosophie, mais aussi de l’importance de la phénoménologie dans sa formation philosophique.

C’est essentiellement à la lecture et à l’étude de ces textes que sont consacrés les différents articles rassemblés dans ce volume qui fait suite à une journée d’étude, organisée par l’École française de Daseinsanalyse, à l’ENS de la rue d’Ulm, le samedi 14 mai 2022.