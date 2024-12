Rencontre avec Laure Gauthier, prix du premier roman 2024 pour Mélusine reloaded (ENS Paris)

Nathalie Koble (ENS, Littératures et langage, ITEM) a le plaisir de recevoir dans son séminaire Médiévie, « Mais où sont les neiges de demain ?»

l’écrivaine Laure Gauthier pour son Mélusine reloaded, prix du premier roman 2024. Elle y répondra aux questions des participant.es sur la force vive des fictions médiévales pour penser le contemporain. Entrée libre dans la limite des places disponibles

(NDLR)

Laure Gauthier | Domaine français (2024)

Dans un monde tout juste en avance sur le nôtre, réapparaît Mélusine, la fée serpent. Elle ressurgit au coin d’une rue, dans une ville aseptisée où les images omniprésentes et savamment orchestrées cachent le dessèchement réel des paysages et le contrôle des passions. C’est un monde post-démocratique et multi-pollué, où se multiplient les Décharges Solides à Ciel Ouvert (DSCO), les Zones Touristiques Augmentées (ZTA), les forêts dans lesquelles ne subsistent que des tiques, des escargots géants et quelques moineaux communs. Les systèmes de contrôle ont généré une langue atrophiée envahie d’acronymes. Les comités en tout genre organisent, quoi qu’il en coûte, le maintien artificiel des images pour le divertissement des Touristes Traversants (TT). Mélusine revient lutter. Elle propose de nouvelles pratiques, imagine de nouvelles rives habitables. Dans ce roman, à la fois fable féministe, dystopie écologique et conte futuriste, Laure Gauthier réinvente la légende de la fée hybride pour dresser, avec humour et profondeur, un miroir déformant de notre monde tout en esquissant un autre chemin possible.

Laure Gauthier vit et écrit à Paris. Elle est l’autrice d’essais et de plusieurs livres de poésie, dont kaspar de pierre (La lettre volée, 2017) et récemment les corps caverneux (LansKine 2022). Mélusine reloaded est son premier roman.