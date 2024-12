Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin Du Cange), t. 80, 2022-2023

Sommaire / Contents :

– I. Articles –

M. Giani, « Gassia inlustris vir. Indagini su un corpus di glosse altomedievali al De civitate Dei di Agostino »

W. Berschin, « Amarae mortis passivum. Sprachexperimente in der Kölner ottonischen Malerschule um das Jahr 1000 »

A. Cossu, « Juvénal dans deux florilèges du Mont-Cassin du XIe siècle »

J. J. Flahive, « Mediaeval French Influence on Celtic-Latin Vocabulary »

R. Alexandre, I. Krawczyk et K. Nowak, « Le Vocabularium Bruxellense. Histoire et perspectives d’une publication numérique »

O. Fichant, « La place du Vocabularium Bruxellense dans une compilation cistercienne inédite, l’Opusculum de naturis animalium (début XIIIe siècle) »

E. Lonati, « Comment écrire une compilation sans perdre sa voix. Hélinand de Froidmont, Vincent de Beauvais et Aubri de Trois-Fontaines auctores de leurs œuvres »

A. Mancini, « Vr non bur non bluttaon »

P. Roelli et J. Ctibor, « A New Version of Corpus Corporum, the Latin Full-Text Database and Tool »

P. Verkerk, « Elaboration of a Practical Lemmatiser for Latin using Artificial Intelligence »

– II. Chronique et comptes rendus.